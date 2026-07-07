Mundial 2038: ¿cómo podría México ser sede de esta edición?

Antes del inicio del Mundial 2026 se escucharon comentarios sobre la ausencia de un "ambiente mundialista" y las expectativas en torno a la selección mexicana eran muy bajas. Sin embargo, una vez iniciado el torneo y conforme el Tri superó lo esperado, la emoción se desbordó. Los 13 partidos disputados en el país dejaron a la afición con ganas de más futbol. ¿Cuándo podría México volver a ser anfitrión de una Copa del Mundo?

Erasmo Zarazúa, especialista en Relaciones Internacionales y colaborador de Prensa Ibero, hizo recientemente una proyección basada en la economía geopolítica y en antecedentes históricos para especular sobre esta posibilidad. Según su análisis, y bajo ciertas condiciones, el país podría volver a ser sede tan pronto como en 2038.

En primer lugar, hay que señalar que Zarazúa no imagina un Mundial organizado exclusivamente por México, sino nuevamente por Norteamérica, aunque esta vez sin Canadá y con Estados Unidos como anfitrión principal. Esto permitiría que nuestro país albergara un mayor número de partidos.

La hipótesis se basa en el sistema de rotación de sedes por confederaciones, según el cual ningún país puede organizar la Copa del Mundo si ese u otro de la misma confederación fue anfitrión de alguna de las dos ediciones anteriores.

Es decir, la Concacaf quedó automáticamente descartada para los Mundiales de 2030 y 2034 —que además ya tienen sedes definidas—, pero podría volver a aspirar a albergar el torneo de 2038.

Dado que España, Portugal y Marruecos organizarán la edición de 2030, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) y la Confederación Africana de Futbol (CAF) quedarían descartadas para 2038. Lo mismo ocurriría con la Conmebol, ya que en 2030 recibirá tres partidos —en Uruguay, Argentina y Paraguay— con motivo del centenario del torneo.

Como Arabia Saudita será la sede de 2034, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) también quedaría descartada para organizar el Mundial de 2038. En resumen, sólo la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) podrían postularse. Dado que la OFC está conformada principalmente por pequeños estados insulares —Australia forma parte de la AFC desde 2006 para competir en una confederación de mayor nivel—, la Concacaf vuelve a perfilarse como la candidata natural.

EFE/T. Pérez

Las condiciones para que México vuelva a ser sede mundialista

Erasmo Zarazúa plantea una serie de factores que favorecerían que México fuera sede en 2038:

Ampliación a 64 selecciones participantes

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones, el más grande hasta ahora, pero se prevé que el torneo vuelva a ampliarse en el futuro.

Un campeonato con 64 equipos y 128 partidos requeriría una infraestructura mucho mayor, lo que favorecería a países o regiones que ya cuentan con instalaciones desarrolladas, como Norteamérica.

Que no se reorganice la AFC

La extensión territorial de Asia ha hecho recurrente la idea de dividir la confederación en dos: Medio Oriente y Asia-Pacífico. Si esa reorganización llegara a concretarse, se abriría la posibilidad de que la Copa del Mundo de 2038 fuera organizada por países como China, India o Australia.

Que la FIFA defina la sede de 2038 con mucha anticipación