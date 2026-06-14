Willer Ditta elogia las condiciones del Estadio Ciudad de México antes del debut de Colombia

A pocos días del inicio de la competencia, el defensor de la Selección Colombia, Willer Ditta, destacó su conocimiento del futbol mexicano y valoró las condiciones que ofrecerá el Estadio Ciudad de México, sede del compromiso que afrontará el combinado cafetalero.

El jugador aseguró que el grupo llega con ilusión y confianza para afrontar el reto, apoyado también en la experiencia que varios futbolistas han adquirido en la liga mexicana.

“Estamos muy ansiosos, con muchísimas ganas y mucho deseo de hacer las cosas bien". “Esperamos que el 17 todo salga a nuestro favor”. “Tenemos conocimiento de causa porque estamos jugando en el futbol mexicano”, reveló.

Ditta destaca el emblemático Estadio Ciudad de México

Ditta señaló que el escenario donde se disputará el encuentro reúne todas las condiciones para que se vea un buen espectáculo y recordó su experiencia previa en ese tipo de plazas.

“El Estadio Ciudad de México es un escenario muy emblemático que, sin duda, impone muchísimo ". “He tenido la oportunidad de jugar muchas veces allí”. El campo está en óptimas condiciones y la cancha es un espectáculo. En Guadalajara también he tenido la oportunidad de jugar un par de veces, así que son estadios que están en un nivel altísimo, donde vamos a poder desarrollar nuestro futbol de la mejor manera”, explicó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Más allá del escenario, el defensor reconoció que el rival exigirá máxima concentración debido a su disciplina táctica y fortaleza física, aspectos que Colombia ha venido trabajando durante la preparación.

“En cuanto a su juego y su planteamiento, creo que ellos son un equipo muy organizado en bloque". “Vamos a tener que tener muchísima paciencia y generar muchas opciones para poder atacarlos”. “También debemos tener mucha precaución en las transiciones, porque sin duda son equipos importantes y muy físicos”. "Estamos trabajando con base en eso y, Dios quiera, que todo salga muy bien”, agregó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Por último, Ditta reiteró que el objetivo del plantel es asumir el torneo con protagonismo y responder a la responsabilidad que implica representar al país en una competición de esta magnitud.

“Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de volver a un Mundial y hacer las cosas bien". Esperamos ser protagonistas en cada partido. Vamos paso a paso y, como ya hemos hablado, queremos llegar hasta el último día”, concluyó.

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AS