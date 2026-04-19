Vladimir Moragrega conquista el título de goleo y brilla en el Tapatío

Mientras que Armando González es campeón de goleo y se mantiene en la pelea por repetir como máximo artillero de la Liga MX, el Tapatío cuenta con su propio romperredes en Vladimir Moragrega, quien logró un inédito título de goleo en la Liga de Expansión para la cantera rojiblanca , al sumar 10 anotaciones en el torneo y finalizar empatado con José Gabriel Rodríguez, de Cancún.

El jugador de 27 años llegó a la última jornada del campeonato igualado con Luis Puente, del Atlante, quien se fue en blanco en el empate a uno ante La Paz. Moragrega consiguió su décimo tanto —y la ventaja momentánea— en la derrota frente a Dorados por 3-1. El dorsal 49 de los rojiblancos tuvo la oportunidad de incrementar su cuenta, pero falló un penal durante el encuentro.

Finalmente, Rodríguez, quien llegaba al cierre de la fase regular con ocho tantos, marcó un doblete este domingo en el triunfo de los peninsulares sobre Leones Negros , lo que le permitió superar a Puente e igualar en la cima de la tabla de goleo para compartir el título.

El atacante del Tapatío, en su primer torneo vistiendo la playera rojiblanca durante el Apertura 2025, dejó un registro de seis goles en diez partidos. Para este año incrementó sus cifras: participó en 14 encuentros, 13 de ellos como titular, y anotó en ocho enfrentamientos, incluidos dobletes ante Venados y Tlaxcala.

Ahora, el nacido en Sinaloa levanta la mano y se coloca en el radar del primer equipo , aunque no será sencillo. La competencia en Chivas, con la “Hormiga”, Sepúlveda y Marín, reduce los espacios en su posición y, por su edad, tampoco puede alternar entre ambos equipos. Por ello, deberá esperar a que se abra un lugar en el plantel de Gabriel Milito si desea dar el salto a la Primera División con Guadalajara.

�� ¡VLADIMIR MORAGREGA ES CAMPEÓN GOLEADOR DEL CL26! ��



⚽️ Con 10 anotaciones, nuestro delantero se queda con el título de goleo en la Liga de Expansión, reflejo de su constancia y del trabajo del equipo ���� #SíSeñor pic.twitter.com/Uo4Lley1mN— Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) April 20, 2026

SV