La Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ello el campeonato entra en su tramo decisivo, con varios equipos peleando por asegurar su lugar en la Liguilla. Guadalajara se mantiene como líder general tras una contundente victoria , mientras que Pachuca dio un golpe sobre la mesa al colocarse como sublíder. América también sumó un triunfo clave, en tanto que Atlas logró mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación.

En la Tabla General, Chivas encabeza la clasificación con 34 puntos, seguido por Pachuca con 31 y Pumas con 30 unidades. Cruz Azul se ubica en la cuarta posición con 29 puntos, mientras que Toluca completa el top cinco con 27. Más abajo, América, Atlas y León comparten 22 unidades en una cerrada lucha por los boletos a la fase final, con Tigres y Tijuana aún con aspiraciones en la zona media.

En la parte baja de la tabla, Necaxa, Juárez y Querétaro intentan mantenerse con vida en la competencia, mientras que equipos como Monterrey y Atlético de San Luis han quedado rezagados respecto a los puestos de clasificación. Puebla, Mazatlán y Santos Laguna ocupan los últimos lugares, siendo estos tres clubes los primeros eliminados matemáticamente del torneo.

En cuanto a la Tabla de Goleo, la disputa por el título de máximo anotador se mantiene al rojo vivo . La “Hormiga” González, de Chivas, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis, comparten la cima con 12 anotaciones cada uno. Detrás de ellos aparecen Kevin Castañeda, de Tijuana, y Juninho, de Pumas, ambos con siete goles, mientras que Paulinho, de Toluca, suma seis tantos en el certamen.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada fue el América contra Toluca, disputado en el Estadio Azteca, donde las Águilas se impusieron en un duelo intenso que las mantiene en la pelea por la clasificación. La fecha concluyó con la victoria de Atlas sobre Santos Laguna por la mínima diferencia como visitante, resultado que mantiene con vida a los rojinegros y confirma el complicado momento de los laguneros, que cierran la tabla como el equipo con peor rendimiento del torneo.

Así queda la tabla general tras la Jornada 15

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 34 2 Pachuca 31 3 Pumas 30 4 Cruz Azul 29 5 Toluca 27 6 América 22 7 Atlas 22 8 León 22 9 Tigres 21 10 Xolos 19 11 Necaxa 17 12 Juárez 16 13 Querétaro 16 14 Monterrey 15 15 Atlético San Luis 15 16 Puebla 13 17 Mazatlán 12 18 Santos 9

SV