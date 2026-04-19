Charros sufre de sus propios errores y cae ante Monclova

Los errores terminaron por marcar la diferencia para los Charros de Jalisco, que cayeron 3-4 en el Estadio Panamericano ante los Acereros de Monclova en el tercer juego , resultado que también significó la pérdida de su primera serie de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

El encuentro arrancó con gran intensidad y equilibrio, reflejo de dos novenas que buscaban imponer condiciones desde temprano. Fue Monclova el conjunto que pegó primero gracias a un sencillo productor de Rodolfo Amador, tomando ventaja en la parte alta de la segunda entrada.

Sin embargo, la respuesta de Jalisco no tardó en llegar, y con un sólido swing, Willie Calhoun igualó las acciones con un cuadrangular que encendió al inmueble zapopano.

La paridad se rompió momentáneamente en el tercera inning, cuando un error en el tiro de Josh Fuentes permitió que los visitantes anotaran en dos ocasiones. Aun así, los Charros mostraron carácter y lograron empatar en la parte baja del mismo capítulo con batazos de Allen Córdoba y Billy Hamilton .

A partir de ese momento, el duelo se convirtió en un cerrado enfrentamiento de pitcheo, donde ambos bullpens destacaron al contener cualquier intento ofensivo. Todo apuntaba a que el desenlace llegaría en entradas extra, pero nuevamente un error inclinó la balanza.

En la recta final, Rodolfo Amador conectó un batazo que parecía controlado por Mateo Gil. Sin embargo, un lanzamiento descontrolado terminó escapándose del primera base, situación que fue aprovechada por José Peraza para anotar la carrera de la diferencia.

De esta manera, los Charros cargaron con su primera serie perdida de la temporada . Ahora, el equipo jalisciense deberá pasar la página rápidamente, ya que su próximo reto será como visitante ante los Tecos de los Dos Laredos del 21 al 23 de abril, donde buscarán reencontrarse con la victoria.

SV