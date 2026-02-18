En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el miércoles 18 de febrero ocurrió una escena graciosa y hasta curiosa: un perro logró evadir las medidas de seguridad y encontró el camino para acceder a la pista donde se estaba llevando a cabo la competencia femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, en Tesero. Videos captaron el momento y de inmediato volvieron al acto un fenómeno viral.El can con aspecto de perro-lobo y de raza husky se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más. "Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema", dijo después Charalampidou."Después de pasar la meta, se acercaba a todo el mundo. Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", añadió la esquiadora griega."Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas", reconoció.Los organizadores lograron controlar al animal, que llevaba un collar, para que no pudiera alterar más el desarrollo del evento.La argentina Nahiara Díaz afirmó que por un momento tuvo miedo de chocar con el invitado inesperado de la carrera."Me asusté al pensar que podía tirarme, pero afortunadamente cruzó antes de que yo pasara. No sé qué hacía ahí, pero no hubo ningún problema, todo ha ido bien", dijo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF