Con el objetivo de potencializar y mejorar las condiciones de entrenamiento para los clavadistas jaliscienses, este miércoles 18 de febrero se inauguró la lonaria en la fosa de clavados de CODE Alcalde. La estructura permitirá que las actividades no se detengan por condiciones climáticas adversas, garantizando una preparación óptima de cara a sus futuras competencias.

Pablo Lemus, gobernador del Estado de Jalisco, presidió la ceremonia de inauguración en la que también estuvieron presentes los entrenadores y todos los atletas que conforman la selección jalisciense de clavados. El mandatario destacó que, al ser deportistas de alto rendimiento que representan con orgullo a la entidad, merecían las mejores instalaciones posibles.

"Ustedes son deportistas de altísimo rendimiento y nivel, que ponen el nombre de Jalisco y de México en lo más alto en todo el mundo. Ustedes merecían lo mejor, por eso la lonaria que pusimos aquí es de primer mundo. Esto va a tener una durabilidad de muchos años para que ustedes continúen entrenando, para que vengan nuevas y nuevos clavadistas".

"Los clavadistas que practican en CODE Alcalde me habían pedido esta gran lonaria, sobre todo, por el fuerte sol y las lluvias que caen. No tenían las mejores condiciones para entrenar; los propios entrenadores también sufrían de las condiciones del clima. Convertimos 25 millones de pesos en todo este lugar. A los deportistas de Jalisco les tenemos que dar lo mejor y vamos a seguir invirtiendo en deporte", indicó Lemus.

Al concluir el evento, se realizó una exhibición de clavados para estrenar, oficialmente, la lonaria del CODE Alcalde. EL INFORMADOR / A. Navarro

Por su parte, Iván Bautista, preparador en jefe de la Escuela de Clavados del CODE Jalisco, explicó la importancia de que el gobierno atendiera a sus peticiones y el cómo les beneficiaría esta nueva lonaria.

"Trabajar al aire libre sí tiene sus beneficios, pero también es muy complicado; con el sol y las lluvias de Guadalajara, a veces teníamos que frenar los entrenamientos. Ahora, con este beneficio del techo, vamos a poder entrenar más. Y, la verdad, Jalisco lo tiene todo; esta alberca, pese a que ya su semitecho, se considera un lugar al aire libre y eso también le da una facilidad a los clavadistas tapatíos para la ubicación en sus vueltas, situación técnica que los ayuda", comentó Bautista.

Al concluir el evento, las gemelas Lía y Mía Cueva, Kenny Zamudio y Gabriela Agúndez, parte de los seleccionados que estarán compitiendo en el serial de Copas del Mundo, realizaron una exhibición de clavados para estrenar, oficialmente, la lonaria del CODE Alcalde.

