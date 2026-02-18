NFL confirma partido de los 49ers en México, ¿contra quién jugarán?

La NFL confirmó este miércoles 18 de febrero el regreso de los San Francisco 49ers a México para este 2026, con un partido de temporada regular a disputarse en la Ciudad de México. El equipo californiano volverá al renovado Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, como parte de un acuerdo multianual que contempla juegos también en 2027 y 2028.

El anuncio del regreso de la NFL a nuestro país fue realizado por el comisionado de la liga, Roger Goodell, durante la semana previa al Super Bowl LX; aquella vez, el directivo confirmó que México será una de las sedes internacionales en 2026, año en el que la liga celebrará nueve partidos fuera de Estados Unidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Hoy, mediante sus redes sociales, la cuenta de la @nflmx en X informó que para todos los "Fieles a la Ciudad de México", que "Los niners vuelven a pintar la capital chilanga de rojo y dorado".

Luego, los propios 49ers confirmaron la noticia para el gusto de todos los seguidores.

¡Nos vemos pronto, México!



See you soon, Mexico! pic.twitter.com/YxeyAIgp2b — San Francisco 49ers (@49ers) February 18, 2026

¿Contra quién jugarán los 49ers en México y cuándo es el partido?

En el mensaje de la NFL quedaron dos pendientes, ya que la liga no reveló en su publicación al rival de los 49ers ni confirmó la fecha ni el horario del encuentro. Estos detalles se darán a conocer cuando se publique el calendario oficial de la temporada 2026 dentro de algunas semanas.

Si bien el oponente se desconoce, se pueden hacer conjeturas al considerar que existen 10 franquicias con derechos de marketing en México. Entre estos equipos se encuentran los Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders, además de los propios 49ers.

La NFL vuelve a México tras cuatro años ausente

La NFL no celebra un partido de temporada regular en México desde el año 2022. En ese entonces, los 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el mismo estadio de la capital del país. Con ese antecedente, el equipo de San Francisco volverá a pisar el Estadio Banorte en lo que será el sexto juego oficial de campaña regular disputado en territorio mexicano.

El regreso es posible gracias a las renovaciones realizadas en el estadio con miras a la Copa del Mundo de 2026. Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que esta decisión reafirma la conexión de la liga con la afición nacional.

