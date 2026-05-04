Este lunes 4 de mayo de 2026, la actividad del futbol internacional contempla partidos de diferentes ligas que van desde Europa y hasta Sudamérica. La jornada reúne partidos con presencia de clubes históricos y duelos que prometen movimiento en sus respectivas clasificaciones.

A lo largo de este día, los aficionados que deseen ver los partidos podrán seguir una amplia variedad de compromisos a través de distintas plataformas y señales de televisión de paga y por plataformas de streaming. En caso de que te interese, consulta el calendario completo para que puedas armar tu propio plan y que veas cada encuentro de tu interés en vivo.

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Sevilla FC vs Real Sociedad | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Chelsea vs Nottingham Forest | 08:00 | HBO MAX

Everton vs Manchester City | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

US Cremonese vs Lazio | 10:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

AS Roma vs Fiorentina | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

UD Almería vs Mirandés | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia | 14:00 | Fanatiz, Disney+ Premium

Vélez Sarsfield vs Newell's Old Boys | 16:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Estudiantes RC vs Instituto | 18:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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