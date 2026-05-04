Este lunes 4 de mayo de 2026, la actividad del futbol internacional contempla partidos de diferentes ligas que van desde Europa y hasta Sudamérica. La jornada reúne partidos con presencia de clubes históricos y duelos que prometen movimiento en sus respectivas clasificaciones.A lo largo de este día, los aficionados que deseen ver los partidos podrán seguir una amplia variedad de compromisos a través de distintas plataformas y señales de televisión de paga y por plataformas de streaming. En caso de que te interese, consulta el calendario completo para que puedas armar tu propio plan y que veas cada encuentro de tu interés en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF