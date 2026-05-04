Lunes, 04 de Mayo 2026

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Futbol hoy 4 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Este es el calendario completo para conocer los horarios y canales de transmisión de todos los partidos programados para este lunes

Por: Oralia López

Los aficionados que deseen ver los partidos podrán seguir una amplia variedad a través de distintas plataformas y señales de televisión de paga y por plataformas de streaming. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Los aficionados que deseen ver los partidos podrán seguir una amplia variedad a través de distintas plataformas y señales de televisión de paga y por plataformas de streaming. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este lunes 4 de mayo de 2026, la actividad del futbol internacional contempla partidos de diferentes ligas que van desde Europa y hasta Sudamérica. La jornada reúne partidos con presencia de clubes históricos y duelos que prometen movimiento en sus respectivas clasificaciones.

A lo largo de este día, los aficionados que deseen ver los partidos podrán seguir una amplia variedad de compromisos a través de distintas plataformas y señales de televisión de paga y por plataformas de streaming. En caso de que te interese, consulta el calendario completo para que puedas armar tu propio plan y que veas cada encuentro de tu interés en vivo.

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Sevilla FC vs Real Sociedad | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Chelsea vs Nottingham Forest | 08:00 | HBO MAX
  • Everton vs Manchester City | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • US Cremonese vs Lazio | 10:30 | Disney+ Premium, ESPN 2
  • AS Roma vs Fiorentina | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • UD Almería vs Mirandés | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 4 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia | 14:00 | Fanatiz, Disney+ Premium
  • Vélez Sarsfield vs Newell's Old Boys | 16:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Estudiantes RC vs Instituto | 18:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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