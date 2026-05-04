Chivas Femenil consumó un nuevo fracaso en la Liga MX Femenil al quedar eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026, luego de caer 2-0 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo y perder la serie con marcador global de 3-2.

Después de haber mostrado una mejor versión en el duelo de Ida, el cuadro tapatío estuvo irreconocible en territorio hidalguense. Las dirigidas por Antonio Contreras ofrecieron poca resistencia, fueron superadas de principio a fin y nunca encontraron la manera de competir ante un rival que dominó cada sector del campo.

Pachuca impuso condiciones desde los primeros minutos con una presión alta que incomodó constantemente la salida rojiblanca. Chivas no tuvo claridad con el balón, perdió la batalla en el medio campo y fue incapaz de generar peligro real en ofensiva. La muestra más clara de ello fueron los dos únicos disparos al arco defendido por Esthefanny Barreras.

La insistencia de las locales tuvo recompensa al minuto 36, cuando Natalia Mauleón apareció para abrir el marcador y empatar el global. El tanto terminó por golpear anímicamente a las visitantes, que jamás lograron reaccionar.

En la segunda mitad, el panorama no cambió. Pachuca mantuvo el control del partido, mientras Chivas lució sin ideas, sin profundidad y con escasa capacidad de respuesta. Desde el banquillo, Antonio Contreras intentó modificar el rumbo con ajustes que no surtieron efecto y que incluso terminaron debilitando más al equipo.

Ya en la recta final, al minuto 88, Charlyn Corral firmó la sentencia con un excelso disparo que superó a Blanca Félix, quien poco pudo hacer para evitar la segunda anotación.

Con este resultado, Chivas Femenil se despide del Clausura 2026 y extiende su sequía sin títulos a cuatro años, una cifra preocupante para una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

CT