Tras subir al podio con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el atleta noruego Sturla Holm Laegreid sorprendió al público al confesar entre lágrimas una infidelidad, en plena transmisión en vivo ante el micrófono de la cadena noruega NRK. El video del momento se volvió viral de inmediato en las redes sociales.

Invitado a expresar sus emociones después de quedar tercero en la prueba individual de 20 kilómetros del biatlón, Sturla Holm Laegreid se puso a llorar y dijo haber cometido "el mayor error" de su vida.

"Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo", relató.

"Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel", añadió el deportista de 28 años.

Laegreid precisó que había anunciado ya esa infidelidad a la interesada hace una semana.

"Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente", dijo, precisando que el deporte había quedado para él "en un lugar secundario en los últimos días".

Lo más bizarro de #MilanoCortina2026.



Tras ganar la medalla de bronce en biatlón, ���� Sturla Holm Laegreid cuenta al mundo que ha sido infiel a su novia.



��️ “Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida” pic.twitter.com/TllOheHIfM — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 10, 2026

Laegreid fue superado en su prueba por su compatriota Johan-Olav Botn (oro) y por el francés Éric Perrot (plata).

En los Juegos de Beijing 2022, Laegreid se colgó un oro en la prueba de relevos.

La infidelidad es "difícil de perdonar", dice la exnovia

Un día después de la inesperada confesión del biatleta noruego Sturla Holm Laegried de una infidelidad conyugal justo tras ganar un bronce olímpico, su exnovia afirmó que le resultaba "difícil perdonarle".

Este miércoles, su exnovia, cuyo nombre no fue publicado, reaccionó en declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG).

"Es difícil perdonarle. Incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta", escribió esta mujer en un mensaje de texto telefónico al diario.

"No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella", precisó.

Noruega fue la triunfadora en esa prueba del biatlón de ayer martes, ya que el oro fue para Johan-Olav Botn.

Laegreid deseó "no haber estropeado el día de Johan" con su confesión pública.

"Fue quizás muy egoísta por mi parte conceder esa entrevista. Realmente, no estoy aquí mentalmente", dijo a los periodistas.

La exestrella del biatlón noruego Johannes Thingnes Boe estimó que las palabras de Laegreid sobre su infidelidad habían llegado "en un mal momento y en un mal lugar".

