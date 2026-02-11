La esquiadora Sarah Schleper competirá a los 46 años en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, la tercera ocasión representando la bandera de México, cuando debute este jueves 12 de febrero en el esquí alpino. Por si quieres saber dónde ver la competencia en la justa de Milano-Cortina 2026, te dejamos en esta nota los horarios y canales de transmisión EN VIVO.

¿Quién es Sarah Schleper?

Quizá el nombre no te suene conocido, pero debes saber que Sarah Schleper será la primera deportista de la historia -hombre o mujer- que participe en siete ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos; a los 46 años, la nacida en Colorado, Estados Unidos, representará a México por tercera ocasión, tras haberlo hecho antes cuatro veces para su país natal. También será la primera mujer que represente la bandera azteca en justas de invierno.

Un dato no menos importante es que hará historia al competir su hijo, también mexicano, Lasse Gaxiola, aunque él lo hará en la rama varonil.

El Comité Olímpico Internacional (COI) destaca que, entre los mejores resultados de Schleper, están una medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce en Copas del Mundo; en cuanto a Juegos Olímpicos, logró el sitio 22 en eslalon de Nagano 1998; 21 en eslalon gigante de Park City 2002; 10 en eslalon de Turín 2006; 14 en eslalon gigante de Vancouver 2010; 16 en eslalon de Vancouver 2010; 41 en supergigante de PyeongChang 2018; 37 en eslalon gigante de Beijing 2022; y 35 en supergigante de Beijing 2022.

Schleper recibió la nacionalidad mexicana en 2014, cuando decidió salir del retiro para competir bajo su nueva bandera, y ya representó al país en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

¿En qué competencias estará Sarah Schleper?

Sarah Schleper ha participado en la rama femenina de eslalon gigante y supergigante , las mismas que disputará en Milano-Cortina 2026.

El portal oficial del COI señala que en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 el esquí alpino tendrá eventos de velocidad, con el descenso y el supergigante, así como eventos técnicos como el eslalon y el eslalon gigante. Además, el programa olímpico incluye la prueba mixta por equipos, que combina velocidad y técnica.

Dónde ver EN VIVO el debut de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026

La primera prueba para Sarah Schleper está programada para este jueves 12 de febrero. Arrancará a las 04:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de ViX Premium y Claro Sports.

Fecha y hora: jueves 12 de febrero, 04:30 horas

jueves 12 de febrero, 04:30 horas Transmisión (canales): ViX Premium y Claro Sports

La segunda prueba para la deportista mexicana sería el eslalon gigante, el domingo 15 de febrero, según el calendario del COI, con rondas a las 03:00 y 06:30 horas. Las transmisiones serían por los mismos canales de la prueba anterior.

Lo único que podría variar los horarios serían las condiciones climáticas en la sede de los eventos.

