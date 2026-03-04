VIDEO: Robert Morales falla sin portero y firma el oso del torneo

Pumas y Toluca llegaron invictos al juego de anoche en Ciudad Universitaria, correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026, pero sólo los Diablos mantuvieron la marca perfecta.

Pumas fue víctima de errores en la zaga y en la delantera que le costaron caro, y uno de ellos tuvo todos los elementos para ser decisivo en el partido y quizá convertirse en el “oso” de la temporada.

Al minuto 35, los universitarios armaron una salida desde su propia área. El balón llegó a Robert Morales en tres cuartos de cancha y, de primera intención, sirvió para Juninho, quien escapó entre la marca de tres diablos con control y velocidad hasta el área contraria.

Juninho quedó mano a mano con el portero Hugo González, con la posibilidad de bombear la pelota, aunque con un ángulo de disparo estrecho. Prefirió la jugada “segura” y esperó a que Morales, quien acompañaba el trayecto por la izquierda, quedara habilitado por los defensores del Toluca para ponerle un pase con toda la ventaja: a su pierna derecha y con la portería franca; sin embargo, el paraguayo voló el balón por encima del arco.

¿Pero qué hiciste 'Pantera'? Terrible error de Pumas y se pierden el segundo gol ��❌#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/4fgvBFULub — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Morales había abierto el marcador al minuto 28 y esa oportunidad perdida habría significado el 2-0.

Para colmo, en la siguiente jugada Jesús Angulo empató para Toluca con un disparo entre tres defensores universitarios.

Pumas recuperó la ventaja al minuto 62 con un buen remate de Álvaro Angulo, pero los Diablos remontaron con anotaciones de Diego Barbosa y Paulino, a los minutos 72 y 77, respectivamente, para sellar el 3-2 final.

El resultado puso al Toluca en el segundo lugar del torneo con 21 puntos, a uno del líder Cruz Azul. En tanto, Pumas cayó al quinto lugar con 16 unidades.

“El equipo juega como si no hubiese ganado dos campeonatos, un Campeón de Campeones; sigue jugando igual… Eso me hace sentir orgulloso del grupo que me toca conducir”, dijo Mohamed, entrenador del Toluca, al terminar el juego. “El invicto es consecuencia de lo que hacemos. Algún día se terminará”.

