La nostalgia tomó el Estadio AKRON por una noche. Las leyendas de Barcelona y Real Madrid volvieron a ponerse los botines para regalarle a la afición tapatía un Clásico distinto, cargado de historia, ovaciones y memorias imborrables. No fue solo un partido; fue un reencuentro con una época que marcó a toda una generación.

Los pasillos del Estadio AKRON lucieron distintos. Las camisetas de Chivas y los dorsales del ‘Tala’ Rangel, ‘Piojo’ Alvarado y ‘Hormiga’ González dieron paso a los nombres de Rafael Márquez, Carles Puyol, Iker Casillas y Luis Figo.

La casa del Guadalajara se vistió de gala para recibir por primera vez a Real Madrid y Barcelona en un duelo de leyendas. El ambiente fue familiar, cargado de nostalgia y emoción . Aficionados de ambas escuadras se dieron cita con la ilusión de ver en persona a los ídolos que durante años admiraron por televisión, ahora pisando territorio tapatío.

Al ritmo de los himnos de cada club, las figuras saltaron al campo entre una ovación ensordecedora. La afición se metió de inmediato en el partido y no tardaron en aparecer los abucheos hacia el equipo rival, reviviendo la esencia de un Clásico.

En la presentación, Xavi Hernández, Carles Puyol y Rafael Márquez fueron los más ovacionados por el sector blaugrana. Del lado madridista, Iker Casillas, Fernando Hierro y Luis Figo recibieron el cariño de los seguidores merengues.

Ya con el balón en juego, cada destello de calidad fue celebrado. Las salidas limpias de Márquez, los giros y pases filtrados de Xavi, así como las barridas precisas de Puyol arrancaron aplausos constantes. La afición culé se entregó por completo a sus referentes.

Del otro lado, el público madridista arropó a Casillas y respaldó a Figo, quien fue el jugador más abucheado por la afición blaugrana, sin perder el reconocimiento de los suyos.

Entre los asistentes estuvo Santiago Varela, seguidor del Barcelona, quien cumplió un sueño de infancia al ver en vivo a los futbolistas que solía seguir tras su jornada laboral en las noches de Champions League.

“Toda mi infancia fue muy bonita gracias a ellos. Verlos en la televisión y saber que son leyendas, que fueron grandes jugadores y lo siguen siendo. Recuerdo llegar del trabajo y prender la tele para ver la Champions; ahora, verlos aquí es muy emocionante”, expresó conmovido.

Francisco González, también aficionado blaugrana, compartió la nostalgia que le provocó reencontrarse con esas figuras que veía junto a su familia en los Clásicos de antaño.

“Es emocionante ver a jugadores que me enamoraron del Barcelona, como Xavi. Quizá ya no están en su mejor nivel, pero conservan el toque, el ritmo y la calidad de hace años. Ver a Puyol junto a Rafa Márquez es recordar lo que veía de niño con mi papá y mis tíos. Es algo muy lindo tenerlos aquí”, señaló.

Con el paso de los minutos, las leyendas comenzaron a abandonar el campo entre aplausos . Puyol y Xavi se fueron ovacionados, mientras que Rafael Márquez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche: el público se puso de pie para despedir al ídolo mexicano, quien agradeció con un gesto hacia la grada.

Por el Real Madrid, Figo y Hierro también fueron reconocidos, aunque Casillas se consolidó como el más arropado por la afición blanca. El campeón del mundo se retiró bajo una ovación generalizada, incluso de seguidores rivales.

Barcelona se quedó con el triunfo en una noche que registró una gran entrada . Más allá del resultado y pese a la ausencia de algunas figuras esperadas, la afición respondió al primer duelo de leyendas entre dos de los clubes más grandes del mundo, convirtiendo el Estadio AKRON en una auténtica fiesta de futbol.

