Miércoles, 04 de Marzo 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 4 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El miércoles 4 de marzo llega con una amplia lista de partidos para ver a lo largo del día. Desde actividad en México con la jornada doble del Clausura 2026 hasta duelos de diferentes países en Europa y Sudamérica, para los amantes del futbol de todo el mundo.

Por si estás interesado en ver los juegos, te dejamos ordenado por torneo y con las señales o canales de televisión o streaming para seguir cada partido EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Monterrey vs Querétaro | 19:00 | ViX Premium |
  • Puebla vs Tigres | 19:00 | FOX One, TV Azteca |
  • América vs Juárez | 21:00 | ViX Premium |
  • Atlas vs Xolos | 21:00 | ViX Premium |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Club Atlético La Paz vs U de Guadalajara | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester City vs Nottingham Forest | 13:30 | FOX One |
  • Fulham vs West Ham | 13:30 | HBO MAX |
  • Aston Villa vs Chelsea | 13:30 | FOX One, FOX |
  • Brighton vs Arsenal | 13:30 | FOX One, FOX+ |
  • Newcastle vs Manchester United | 14:15 | HBO MAX |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

  • Lorient vs Nice | 13:30 | TVC Deportes 2 |
  • Olympique de Marsella vs Toulouse | 14:00 | TVC Deportes |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

  • Real Sociedad vs Athletic Club | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Carabobo vs Sporting Cristal | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • O'Higgins vs Deportes Tolima | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Club Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 16:00 | Disney+ Premium |
  • Atlético Nacional vs Millonarios | 18:30 | Disney+ Premium |
  • Trinidense vs Olimpia | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 4 de marzo de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

  • Lazio vs Atalanta | 14:00 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

