VIDEO | Thomas Tuchel lanza la bola en un juego de béisbol tras el triunfo de Inglaterra ante Croacia

Recientemente, Thomas Tuchel, el actual director técnico de la Selección de Inglaterra, dejó de lado el fútbol para adentrarse al mundo del béisbol, el deporte representativo de Estados Unidos solo por detrás del fútbol americano. El coach originario de Alemania, se encargó del primer lanzamiento de la primera bola en el enfrentamiento Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals, celebrado en Estadio Kauffman.

Dicho evento se llevó a cabo tan solo 24 horas después del debut de Inglaterra, que se llevó la victoria 4-2 contra Croacia. al día siguiente, tanto Tuchel como parte de su plantilla acudieron al estadio de béisbol; los defensores Dan Burn y Djed Spence, además del capitán del equipo británico, Harry Kane.

Director Técnico de la Selección de Inglaterra lanza la primera bola en partido de béisbol

Thomas Tuchel hizo un lanzamiento limpio y preciso hacia el plato, el cual fue recibido por Matt Quatraro, el entrenador de los Royals.

Harry Kane no dejó pasar el momento y advirtió que se considera gran fanático de los deportes americanos, y elogió el buen brazo que tuvo su coach con su tiro.

"Logró un strike, así que hay que darle crédito. No es nada fácil y estaba un poco nervioso antes de salir", comentó.

Fue así como el equipo británico mundialista le sacó provecho a su paso por la Ciudad de Kansas , con motivo del partido Inglaterra vs Croacia, y acudió al juego de béisbol, formando fuertes lazos con los residentes locales por medio de la afición por la MLB; una gran oportunidad para despejarse un poco antes de volver a la concentración mundialista.

El siguiente partido de Inglaterra durante la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el martes 23 de junio en contra de la Selección de Ghana, en el Estadio Boston, Foxborough.

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AL