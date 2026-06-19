La segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 nos regala un duelo con aroma a un duelo de eliminación directa. Alemania y Costa de Marfil llegan al encuentro que servirá para medir el verdadero nivel de dos selecciones que dejaron muy buenas sensaciones en su estreno mundialista.

¿Cómo llegan al duelo por el liderato del Grupo E?

Alemania fue una de las selecciones más impresionantes de la primera jornada. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao y mostró una versión dominante de principio a fin.

Los alemanes combinaron intensidad, posesión, presión alta y una enorme capacidad para generar ocasiones de gol. Jamal Musiala y Florian Wirtz manejaron los tiempos del partido con una calidad extraordinaria, mientras que Kai Havertz fue el referente ofensivo que convirtió el dominio en goles.

Sin embargo, el cuerpo técnico alemán sabe que este partido será completamente distinto. Costa de Marfil representa un desafío mucho más exigente en lo físico y en lo táctico. Alemania tendrá que ser más precisa en la circulación de balón y evitar pérdidas en zonas peligrosas, ya que el conjunto africano destaca por su capacidad para castigar los errores con transiciones rápidas.

Por su parte, Costa de Marfil llega llena de confianza tras vencer 1-0 a Ecuador. Aunque no tuvo el control absoluto del encuentro, mostró orden defensivo, paciencia y una gran capacidad para competir en los momentos decisivos. Los marfileños supieron resistir la presión ecuatoriana y aprovechar su oportunidad cuando apareció.

El equipo africano cuenta con una mezcla interesante de experiencia y juventud. Franck Kessié aporta liderazgo y equilibrio en el mediocampo, mientras que Amad Diallo se ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas gracias a su velocidad y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos.

Una victoria alemana prácticamente aseguraría su clasificación y reforzaría su candidatura como uno de los favoritos al título. Para Costa de Marfil, sumar tres puntos supondría una de las victorias más importantes de su historia mundialista y la acercaría enormemente a los dieciseisavos de final.

Alemania vs Costa de Marfil: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

El encuentro entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio de Toronto, Canadá. El partido comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido podrá verse en vivo a través del Pase Mundial de la plataforma de streaming ViX Premium.

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