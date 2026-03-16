El 16 de marzo de 2026 baja un poco el ritmo del fin de semana, pero el futbol se mantiene dentro del calendario. La actividad del día incluye partidos en Liga MX Femenil, además de ligas europeas como LaLiga, Premier League y Serie A. No es la jornada más extensa del calendario internacional, pero sí ofrece varios partidos interesantes para comenzar la semana.

Para que no te los pierdas, puedes consultar la agenda completa de partidos de este lunes, con los partidos organizados por torneo, su horario y las plataformas o canales donde podrán verse EN VIVO.

Partidos HOY lunes 16 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Atlas vs Monterrey | 19:00 | FOX One, Tubi |

América vs Toluca | 20:00 | ViX Gratis |

León vs Mazatlán | 21:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 16 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Rayo Vallecano vs Levante | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 16 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Brentford vs Wolverhampton | 14:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY lunes 16 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

US Cremonese vs Fiorentina | 13:45 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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