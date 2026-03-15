En un duelo marcado por el dominio del pitcheo y el poder de los cuadrangulares, Estados Unidos logró una ajustada victoria de 2-1 en el LoanDepot Park sobre República Dominicana para frenar a la ofensiva más explosiva del torneo y eliminarla del Clásico Mundial de Béisbol 2026, avanzando así a la gran final del certamen.

La primera carrera del juego llegó temprano. En la parte baja de la segunda entrada, Junior Caminero conectó un cuadrangular que sorprendió al abridor estadounidense Paul Skenes, colocando al frente a la novena dominicana y alimentando la expectativa de que su ofensiva volvería a marcar la diferencia.

Un momento clave ocurrió en la tercera entrada cuando Fernando Tatis Jr. aprovechó un sencillo de Ketel Marte para retar el brazo de Aaron Judge, intentando llegar hasta la tercera base. El jardinero estadounidense reaccionó con rapidez y realizó un potente y preciso tiro que llegó a tiempo para poner fuera al dominicano, decretando el tercer out del inning.

Pese al cuadrangular recibido, Skenes logró recomponerse en la lomita . El derecho trabajó durante cuatro entradas y un tercio, en las que toleró seis imparables y recetó dos ponches, pero lo más importante fue que consiguió frenar el daño de los caribeños.

La reacción del conjunto de las barras y las estrellas llegó en la cuarta entrada. Gunnar Henderson castigó un lanzamiento enviándolo detrás de la barda con un cuadrangular que igualó la pizarra.

Ante el despertar estadounidense, el manager dominicano Albert Pujols optó por mover sus piezas desde el dugout y retiró del montículo a Luis Severino, quien había tenido una buena apertura con seis ponches. Su lugar fue ocupado por Gregory Soto, pero el relevo no tuvo el impacto esperado.

En su primera gran prueba, Soto fue vulnerado por Roman Anthony al conectar un batazo de cuatro esquinas que terminó siendo decisivo . Ese home run puso arriba a Estados Unidos y, a la postre, representó la carrera de la victoria en un partido dominado por el pitcheo.

República Dominicana mantuvo presión constante sobre el bullpen norteamericano. En al menos tres entradas colocaron a dos corredores en circulación, generando peligro que mantuvo el suspenso hasta el final. Sin embargo, el batazo oportuno nunca apareció y la ofensiva más temida del torneo se apagó en el momento más decisivo.

Con el triunfo, Estados Unidos pasó de estar cerca de la eliminación en la fase de grupos a instalarse en la gran final por segunda edición consecutiva , donde buscará conquistar su segundo título del Clásico Mundial frente al ganador del duelo entre Italia y Venezuela.

SV