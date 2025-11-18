Veo cosas que no me gustan: Aguirre se va intranquilo de San Antonio

La derrota de la Selección Mexicana por 2-1 ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio dejó más que números negativos: dejó intranquilidad en el técnico Javier “Vasco” Aguirre, quien reconoció que su equipo mostró aspectos que pensaba superados, pero que reaparecieron en un momento crítico. México cerró así el 2025 con seis partidos consecutivos sin ganar y con nuevas dudas rumbo al Mundial 2026.

“¿Por qué voy intranquilo? Porque veo cosas que no me gustan y uno piensa que ya las tienes superadas, pero con un resultado negativo te das cuenta de que no hay tal”, admitió el entrenador mexicano en conferencia de prensa. Aguirre reiteró que, aunque algunos rendimientos individuales fueron rescatables, la derrota dejó claro que el Tri no está en el nivel que pretende: “Vamos por el camino correcto, pero no estamos aún donde quisiéramos estar”.

Al ser cuestionado sobre certezas y dudas, el “Vasco” fue tajante: el funcionamiento colectivo no lo dejó conforme, sobre todo por la forma en que el equipo se desordenó en la recta final. “El resultado no me gustó. Pudo haber sido más abultado. En ese afán de empatar, regalamos espacios y dejamos de ser un equipo reconocible, un equipo que normalmente es muy ordenado”, señaló.

Aguirre lamentó la fragilidad del equipo en momentos clave: “Los goles nos lastimaron mucho. Empatamos y de inmediato cayó el segundo. Ese cabezazo de Raúl nos hubiera venido muy bien”. Aunque evitó señalar nombres, sí reconoció diferencias marcadas en el rendimiento de algunos futbolistas: “Hay jugadores que te demuestran que pueden y quieren, y otros que quieren, pero quizá no pueden, no les alcanza”.

El técnico aseguró que estos partidos sirven precisamente para eso: para depurar, evaluar y acercarse al once ideal rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, admitió que el Tri mantiene una carencia evidente: la falta de contundencia y determinación en el último tercio del campo.

“Hemos mejorado la salida de balón, esta fecha FIFA nos permitió avanzar en eso. Pero en el último tercio falta capacidad, personalidad y determinación para generar más peligro”, afirmó. Centros mal ejecutados, regresos innecesarios cuando se tiene mano a mano y balones perdidos en zona decisiva fueron, según el técnico, síntomas de un problema persistente.

SV