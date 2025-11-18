México cae ante Paraguay y cierra el año sumergido en dudas

La Selección Mexicana cerró el 2025 sumida en una preocupante sequía. Este martes, en el Alamodome de San Antonio, Texas, ante poco más de 28 mil espectadores, el Tricolor de Javier Aguirre volvió a tropezar y cayó 2-1 frente a Paraguay, acumulando ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. Un cierre alarmante en un año que exigía señales de recuperación rumbo al Mundial 2026.

México llegaba con la urgencia de romper una racha que incluía no haber ganado ante Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador y Uruguay. Pero enfrente volvió a encontrar a un rival intenso, incómodo, de esos que no dejan jugar: un cuadro paraguayo cortante, agresivo y práctico, similar a la versión charrúa enfrentada el pasado sábado.

El partido comenzó con México intentando adueñarse del balón, aunque sin profundidad. La falta de claridad en el último tercio volvió a ser un síntoma evidente. Y al iniciar el complemento, se vino el primer golpe. Al minuto 47, Antonio Sanabria aprovechó un desajuste defensivo y definió para el 1-0. La reacción mexicana llegó pronto: al 52’, el silbante marcó penal por una falta de Ojeda sobre Orbelín Pineda. Un minuto después, Raúl Jiménez lo convirtió con categoría para el 1-1, alcanzando los 44 goles con la camiseta nacional.

Pero la paridad apenas duró tres minutos. Al 56’, Damián Bobadilla apareció dentro del área para firmar el 2-1 definitivo, ante una zaga mexicana nuevamente partida y vulnerable.

Aguirre hizo ajustes en busca de cambiar el rumbo, pero terminó rompiendo al equipo. La selección quedó estirada, sin equilibrio, sin conexiones claras entre el mediocampo y la ofensiva. Fue un cierre a contrarreloj, más cercano a la desesperación que a la elaboración, y Paraguay lo administró con solvencia.

El duelo también dejó un episodio lamentable. Al minuto 83, el partido se detuvo debido al grito homofóbico proveniente de las tribunas. El árbitro reunió a ambos equipos en el círculo central y el sonido local emitió advertencias, cumpliendo con el protocolo marcado por FIFA.

Con la derrota, México cierra un año para el olvido y ahora solo queda esperar el sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre en Washington D.C., donde conocerá a sus rivales para 2026. Para el 2026 también están pactados partidos de alto calibre ante Bélgica y Portugal, este último en la reinauguración del Estadio Azteca, un escenario que exigirá respuestas inmediatas.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERO

1. Luis Malagón

DEFENSAS

15. Israel Reyes

(66’ 2. K. Álvarez)

19. Jesús Orozco

(59’ 5. J. Vásquez)

4. Edson Álvarez

20. Mateo Chávez

(59’ 23. J. Gallardo)

MEDIOCAMPISTAS

14. Marcel Ruiz

(72’ 18. E. Sánchez)

6. Erik Lira

11. Gilberto Mora

(66’ 26. A. González)

DELANTEROS

17. Orbelín Pineda

9. Raúl Jiménez

21. Jorge Ruvalcaba

(59’ 25. R. Alvarado)

D.T. Javier Aguirre

PARAGUAY

PORTERO

12. Orlando Gil

DEFENSAS

5. Alexis Duarte

2. Gustavo Velázquez

24. Gonzalo Sandez

13. Alan Benítez

MEDIOCAMPISTAS

8. Diego Gómez

(46’ 19. J. Enciso)

23. Matías Galarza

(81’ 6. J. Alonso)

20. Braian Ojeda

(91’ 26. L. Romero)

DELANTEROS

9. Antonio Sanabria

(67’ 18. A. Arce)

10. Miguel Almirón

(46’ 16. D. Bobadilla)

7. Ramón Sosa

(67’ 11. D. González)

D.T. Gustavo Alfaro

SV