Xolos y Juárez cerrarán la actividad del Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este jueves. En caso de que desees verlo en vivo, a continuación te ofrecemos el horario y las alternativas para que puedas disfrutar del partido EN VIVO.Tras el parón por la fecha FIFA, Xolos y Bravos se enfrentarán en un importante duelo en Tijuana, buscando un boleto directo a la Liguilla del futbol mexicano. Ambos equipos llegan a este encuentro tras dejar escapar puntos en las últimas jornadas del Torneo Apertura 2025, lo que permitió al Rebaño Sagrado escalar a la sexta posición.Xolos se ubica actualmente en el séptimo lugar con 24 unidades, pero sabe que en esta ocasión el ganador asegurará su pase directo a la "fiesta grande", mientras que el perdedor tendrá que disputar el Play-In contra el vencedor del encuentro entre Pachuca y Pumas.El partido promete ser disputado. Por un lado, los Xolos llegan con el impulso de haber ganado su último encuentro (2-0 contra Atlas), mientras que del otro, Juárez sufrió una sorpresiva derrota en casa ante Querétaro (1-2).Este enfrentamiento, que definirá al séptimo invitado a la Liguilla, se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, de Tijuana, Baja California, siendo un clásico de la frontera con implicaciones directas en la fase final del campeonato.La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF