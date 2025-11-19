Xolos y Juárez cerrarán la actividad del Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este jueves. En caso de que desees verlo en vivo, a continuación te ofrecemos el horario y las alternativas para que puedas disfrutar del partido EN VIVO.

Cómo llegan Xolos vs Juárez al Play-In la Liga MX

Tras el parón por la fecha FIFA, Xolos y Bravos se enfrentarán en un importante duelo en Tijuana, buscando un boleto directo a la Liguilla del futbol mexicano. Ambos equipos llegan a este encuentro tras dejar escapar puntos en las últimas jornadas del Torneo Apertura 2025, lo que permitió al Rebaño Sagrado escalar a la sexta posición.

X / @LigaBBVAMX

Xolos se ubica actualmente en el séptimo lugar con 24 unidades, pero sabe que en esta ocasión el ganador asegurará su pase directo a la "fiesta grande", mientras que el perdedor tendrá que disputar el Play-In contra el vencedor del encuentro entre Pachuca y Pumas.

El partido promete ser disputado. Por un lado, los Xolos llegan con el impulso de haber ganado su último encuentro (2-0 contra Atlas), mientras que del otro, Juárez sufrió una sorpresiva derrota en casa ante Querétaro (1-2).

Este enfrentamiento, que definirá al séptimo invitado a la Liguilla, se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, de Tijuana, Baja California, siendo un clásico de la frontera con implicaciones directas en la fase final del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Juárez

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

