Pachuca y Pumas darán inicio a la actividad del Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este jueves. Si deseas sintonizar este encuentro, a continuación te ofrecemos el horario y las alternativas para verlo EN VIVO.

Cómo llegan Pachuca vs Pumas al Play-In de la Liga MX

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, logró su pase al Play-In tras vencer a Cruz Azul, y ahora buscará la victoria como visitante ante Pachuca. Sin embargo, el encuentro no será sencillo, ya que el equipo hidalguense estrena director técnico: el argentino Esteban Solari, quien buscará dejar una buena impresión en su debut. El cambio en el banquillo de Pachuca se dio sorpresivamente a pocos días del Play-In, luego de que se anunciara la salida de Jaime Lozano.

Esteban Solari llega a Pachuca con la misión de llevarlos a la Liguilla. Esta será su segunda etapa en el futbol mexicano, ya que en 2007 jugó para Pumas, convirtiéndose en uno de sus goleadores. Su más reciente experiencia como entrenador fue con el Godoy Cruz de Argentina.

Para Pumas, la victoria reciente ante un candidato al título como Cruz Azul es un impulso anímico, aunque el boleto a la Liguilla aún no está asegurado. Los universitarios deberán seguir en la disputa, y de avanzar, se enfrentarían al perdedor de la llave Xolos vs Juárez, y luego al vigente campeón, Toluca.

El partido promete ser un duelo de voluntades: Esteban Solari querrá comenzar con el pie derecho en esta nueva etapa, mientras que los dirigidos por Efraín Juárez buscan superar las críticas y demostrar su valía. Ambos equipos tienen la motivación de avanzar en el torneo y dejar una marca positiva en este encuentro del Play-In.

El encuentro, correspondiente al Play-In del Apertura 2025, se jugará este jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Pumas

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo Transmisión: Caliente TV, FOX One

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

