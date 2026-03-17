Marruecos es proclamado campeón de África tras sanción a Senegal

En un fallo sin precedentes que ha sacudido los cimientos del balompié africano, el Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha revocado el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 . Mediante una resolución oficial emitida este martes, el organismo declaró el triunfo de Marruecos por 3-0 tras determinar la derrota por "forfait" (abandono) de la selección de Senegal, despojando a los "Leones de la Teranga" del título que habían ganado originalmente en la cancha.

La controversia se originó durante los últimos minutos de la final disputada en Rabat. Tras un penal marcado a favor de Marruecos por una falta sobre Brahim Díaz, el cuerpo técnico de Senegal, encabezado por Pape Thiaw, ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego en señal de protesta. Aunque el equipo senegalés regresó al campo tras una interrupción de más de diez minutos y terminó ganando el encuentro en la tanda de penales, la Federación Real Marroquí de Futbol (FRMF) presentó una apelación inmediata alegando una violación flagrante al reglamento.

El Jurado de Apelación fundamentó su decisión en los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN . Estas cláusulas estipulan de manera estricta que cualquier equipo que se niegue a jugar o abandone el campo sin la autorización del árbitro será declarado perdedor por un marcador administrativo de 3-0. Al elevarse el caso a la instancia de apelación, los jueces determinaron que el retiro momentáneo de Senegal constituyó una interrupción ilegal del flujo del partido, anulando así el fallo previo de la Comisión Disciplinaria que solo había impuesto multas económicas.

Además del cambio en el palmarés, la CAF ratificó sanciones adicionales. Senegal deberá pagar multas que superan los 600,000 dólares por mala conducta de sus aficionados y cuerpo técnico, mientras que su entrenador, Pape Thiaw, enfrenta una suspensión de cinco partidos.

Por su parte, Marruecos también recibió sanciones menores por incidentes con los recogebalones y el uso de láseres , pero celebra su segundo título continental bajo una atmósfera de intensa polémica jurídica.

SV