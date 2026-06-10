Chequia cierra preparación y está lista para su debut mundialista

La Selección de República Checa, después de hacer un reconocimiento de cancha en el Estadio Guadalajara para aclimatarse al escenario en el que hacen su debut mundialista este jueves ante Corea del Sur, después de 20 años de ausencia, se trasladó a su sede de entrenamiento en Sports Arena para finalizar sus preparativos previo a su compromiso, enfocados en trabajo de recuperación física tras el viaje y los últimos aspectos tácticos a puerta cerrada.

Tomas Soucek, mediocampista que milita en el West Ham y uno de los líderes del combinado europeo, señaló la relevancia que tiene para ellos volver a la máxima justa del futbol , ante una selección sólida y que tiene las mismas grandes aspiraciones de poder clasificar en una buena posición

“Es uno de los partidos más importantes que hemos jugado. Es importante comenzar bien, preparamos todo para que nos salga bien. Todos queremos ganar y Corea es un equipo fuerte con individualidades y en lo colectivo, pero también creemos en nosotros y nuestra calidad”, señaló el futbolista de 31 años.

Empezar con el pie derecho será fundamental para Chequia contra uno de los dos rivales fuertes del grupo para llegar, después, al duelo contra Sudáfrica con la calma suficiente para superar al que en el papel figura como el rival menos incómodo del grupo y evitar la presión en el último duelo contra México.

Soucek espera cumplir con las expectativas de su país, que tuvo dos décadas de sequía mundialista . “Cuando fue el último Mundial tenía once años. Ahora es mi oportunidad más grande de jugar por mi país en un escenario enorme, así que estoy muy emocionado para el primer partido y espero que todo el país vea el partido aunque sea a las cuatro de la mañana (en Chequia)”.

El veterano futbolista recordó brevemente su convivencia con Edson Álvarez cuando coincidieron portando el escudo de los “Hammers” y también espera un gran ambiente con la afición mexicana.

“Claro que lo conozco muy bien, es un gran jugador y estoy esperando el momento para verlo, aunque es el tercer partido así que ahora estoy enfocado en Corea, aunque sabemos que el equipo mexicano es muy fuerte. La afición mexicana es muy apasionada y me gusta el estilo que tienen, son asombrosos y ya queremos escucharlo en el estadio porque la atmósfera seguramente será muy viena”, destacó el checo.

Los dirigidos por Miroslav Koubek tienen frente a ellos el desafío más grande de sus carreras , al volver a poner su bandera en la Copa Mundial, ahora de forma independiente tras años de cambios internos y buscarán traer de regreso el orgullo a su tierra.

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SV