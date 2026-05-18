Los búnkers del Mundial 2026

La organización logística de la Copa del Mundo 2026 continúa revelando detalles sobre la manera en que las selecciones nacionales afrontarán el torneo más grande en la historia del futbol. Aunque México será una de las tres sedes anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá, no todas las selecciones que disputarán partidos en territorio mexicano establecerán ahí su residencia permanente durante la competencia.

Equipos como Selección de España, Selección de Japón, Selección de Suecia, Selección de Chequia y Selección de Uzbekistán tienen programados encuentros en estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero eso no significa que vivirán en el país durante el certamen.

La FIFA implementó para esta edición un sistema de sedes compartidas y “racimos geográficos” con el objetivo de reducir los largos desplazamientos entre partidos y optimizar la recuperación física de los jugadores. Bajo este modelo, la mayor parte de las selecciones decidió instalar sus campamentos base principalmente en ciudades estadounidenses y, en menor medida, en Canadá.

De los 48 equipos participantes, alrededor de 40 tendrán su centro de operaciones en territorio estadounidense, debido a la amplia infraestructura deportiva, hotelera y de conectividad aérea disponible. Esto convierte a Estados Unidos en el principal eje logístico del torneo, incluso para selecciones que disputarán algunos de sus compromisos en México.

Las federaciones que jugarán en estadios mexicanos operarán bajo la modalidad denominada “Sedes de Tránsito”. Esto implica que viajarán a México únicamente para cumplir con las actividades oficiales previas a cada encuentro. Según el protocolo previsto, las delegaciones aterrizarán en vuelos chárter privados aproximadamente entre 48 y 72 horas antes del partido correspondiente.

Durante su breve estancia utilizarán exclusivamente las instalaciones asignadas por el Comité Organizador Local para realizar entrenamientos ligeros, sesiones de reconocimiento de cancha y actividades de medios. Generalmente, las prácticas se llevarán a cabo en los campos alternos designados alrededor de los estadios mundialistas y en horarios vespertinos previos al silbatazo inicial.

Una vez concluido el partido, las selecciones regresarán casi de inmediato a sus campamentos en Norteamérica, donde mantendrán sus rutinas de concentración, recuperación física y preparación táctica. La intención es evitar traslados excesivos y ofrecer mayor estabilidad operativa a los equipos durante un torneo que abarcará enormes distancias geográficas.

Este formato representa un cambio importante respecto a mundiales anteriores, donde las selecciones acostumbraban permanecer durante semanas completas en un mismo país sede. En 2026, la magnitud de la competencia obligó a diseñar estrategias logísticas inéditas para equilibrar rendimiento deportivo, descanso y movilidad.

Así, aunque aficionados mexicanos podrán disfrutar de la presencia de potencias internacionales en sus ciudades, muchas de esas selecciones solo estarán en territorio nacional por periodos muy breves antes de continuar su aventura mundialista desde sus bases en Estados Unidos o Canadá.

Guadalajara

La capital latina y asiática

Selección: Corea del Sur

Sede de Entrenamiento: Club Deportivo Guadalajara (Verde Valle).

Hospedaje/Concentración: The Westin Guadalajara (o Hard Rock Hotel)

Los “Tigres de Asia”, rivales directos en el grupo del Tri, han apostado por la tradicional casa de las Chivas, asegurando canchas de césped natural con mantenimiento óptimo y especificaciones aprobadas por la FIFA para su preparación mundialista previa al torneo.

Selección: Colombia

Sede de Entrenamiento: Academia AGA (Atlas FC).

Hospedaje/Concentración: Grand Fiesta Americana Country Club.

La escuadra cafetalera estrenará el modernísimo complejo rojinegro en Nextipac. Estas instalaciones de última generación ofrecen gimnasios de alta competencia, zonas médicas avanzadas y la privacidad necesaria para resguardar a sus figuras internacionales.

Ciudad de México

El blindaje del anfitrión

Selección: México

Sede de Entrenamiento: Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF.

Hospedaje / Concentración: Instalaciones internas del CAR.

Fiel a la tradición y buscando la máxima comodidad logística, la Selección Nacional dirigida por Javier Aguirre ha decidido blindarse por completo en el sur de la capital. El CAR ha recibido una remodelación tecnológica de punta con la finalidad de mitigar el impacto del tráfico capitalino eliminando los traslados externos. La gran ventaja competitiva de este cuartel general es la adaptación científica a los dos mil 240 metros sobre el nivel del mar, factor clave de cara al partido inaugural del 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Playa del Carmen

El búnker del “claustro” en el Caribe

Selección: Uruguay

Sede de Entrenamiento: Complejo Deportivo Fairmont Mayakoba.

Hospedaje / Concentración: Fairmont Mayakoba (Playa del Carmen, Quintana Roo).

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) dio la gran sorpresa al aislarse en la Riviera Maya. A pesar de tener partidos programados en los Estados Unidos (Miami) y cerrar su fase grupal en Guadalajara contra España, el cuerpo técnico de “La Celeste” priorizó el factor mental. El complejo de Mayakoba le permite a la delegación trasladarse a pie desde las villas de hospedaje hacia los campos de entrenamiento integrados en la selva y el manglar, garantizando un entorno hermético.

Monterrey

Resistencia al Norte

Selección: Túnez

Sede de Entrenamiento: Centro de Entrenamiento de Rayados (El Barrial).

Hospedaje / Concentración: InterContinental Presidente Monterrey / Westin Monterrey Valle.

Las “Águilas de Cartago” desafiarán las altas temperaturas de la Sultana del Norte estableciendo su base de operaciones en el exclusivo complejo de El Barrial, ubicado en Santiago, Nuevo León. Propiedad del Club de Futbol Monterrey, este recinto está rodeado de naturaleza y ofrece un aislamiento perfecto en la montaña, ideal para el trabajo táctico y físico con miras a sus enfrentamientos de Fase de Grupos.

Pachuca

El factor altura como el arma táctica

Selección: Sudáfrica

Sede de Entrenamiento: Universidad del Futbol y Estadio Hidalgo (Grupo Pachuca).

Hospedaje / Concentración: Camino Real Pachuca.

Los Bafana Bafana eligieron a la Bella Airosa como su sede. Como rivales directos de México en la inauguración, los sudafricanos buscarán contrarrestar la ventaja de la localía azteca aclimatándose a una altitud de dos mil 400 msnm (superior a la de la Ciudad de México). Sus entrenamientos se dividirán entre los campos académicos de vanguardia de la Universidad del Futbol y la cancha del Estadio Hidalgo.

CT