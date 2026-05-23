Grandes nombres quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial con las sorprendentes ausencias de Phil Foden y Cole Palmer en la lista de 26 jugadores de Thomas Tuchel.

Tampoco hubo lugar para el defensor del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ni para el dúo del Manchester United Harry Maguire y Luke Shaw en el grupo que viajará al torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

“Creo que desde el primer día fuimos muy claros en que estamos intentando seleccionar y construir el mejor equipo posible, lo cual no necesariamente significa seleccionar y reunir a los 26 jugadores con más talento. Los equipos ganan campeonatos. Es así de simple. Y lo que intentamos lograr en el verano solo puede lograrse como equipo”, señaló Tuchel.

Foden fue elegido dos veces jugador del año en Inglaterra con el Manchester City hace apenas dos años. Palmer, del Chelsea, fue uno de los jugadores estrella de Inglaterra en la Eurocopa de 2024, al marcar en la final contra España.

Sin embargo, ambos futbolistas atravesaron temporadas decepcionantes con sus clubes y, en última instancia, pagaron el precio al no superar el corte para integrar el plantel de Tuchel. Maguire confirmó el jueves que no iría al torneo y comentó que estaba “conmocionado y destrozado” por no haber sido incluido.

Los principales jugadores de Inglaterra (Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice) fueron incluidos.

Una inclusión sorpresiva fue la de Ivan Toney, quien solo ha jugado una vez con su país desde que se mudó a la liga saudí después de la Eurocopa 2024.

El mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo también fue incluido tras un repunte tardío en la segunda mitad de la temporada.

Los campeones de la Liga Premier con el Arsenal, Eberechi Eze y Noni Madueke, irán a su primer Mundial, y Marcus Rashford (excluido de la Eurocopa 2024) acudirá a otro gran torneo internacional tras reconstruir su carrera en el Barcelona esta temporada.