La segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un encuentro de alta exigencia entre Uruguay y Cabo Verde. Con todos los equipos del sector igualados en puntos tras la primera fecha, ambas selecciones saben que una victoria puede marcar diferencia en la lucha por un boleto a los dieciseisavos de final.

El partido se disputará este domingo 21 de junio en el Estadio Miami, donde estará en juego una parte importante de las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, la transmisión y todos los detalles para seguir este compromiso en vivo.

¿Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde?

El Grupo H del Mundial 2026 vive un escenario de absoluta paridad después de la primera jornada. Uruguay llega a este compromiso con un punto tras igualar en su debut, resultado que le permitió registrar un gol a favor y uno en contra, cifras que comparte con Arabia Saudita en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Cabo Verde también suma una unidad luego de empatar sin goles en su presentación dentro del torneo. La selección africana comparte estadísticas con España, que también inició su participación con una igualdad sin anotaciones.

Mientras tanto, ningún equipo ha logrado despegarse en la clasificación, por lo que la segunda fecha se presenta como una oportunidad para comenzar a perfilar a los candidatos a avanzar a la fase de eliminación directa. En ese contexto, una victoria podría resultar determinante para las aspiraciones de uruguayos y caboverdianos.

Dónde ver EN VIVO el partido Uruguay vs Cabo Verde del Mundial 2026

El duelo entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial 2026, se disputará este domingo 21 de junio de 2026. El balón rodará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Miami.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.

Fecha y hora: Domingo 21 de junio, 16:00 horas

Domingo 21 de junio, 16:00 horas Estadio: Estadio Miami, Florida, Estados Unidos

Estadio Miami, Florida, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Uruguay y Cabo Verde afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo H, en una jornada que podría comenzar a romper la igualdad que domina el sector. Con cada punto siendo fundamental en la fase de grupos, ambas selecciones buscarán imponer condiciones y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los dieciseisavos de final.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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