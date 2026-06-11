Chequia tuvo que esperar 20 años para poder decir, una vez más, que disputan una Copa del Mundo y ese fue la excusa perfecta para viajar desde Europa Central hasta Jalisco y poder ver a la nueva generación de futbolistas checos que llevarán el escudo de su nación en el pecho en la máxima justa del futbol.

Marek, Vojta y David son tres integrantes de un grupo de amigos que aprovechó la oportunidad de venir este verano a ver los partidos de su selección y aunque la ausencia fue larga, confían en que pueden hacer un buen papel en el torneo , en el que tienen como primer obstáculo a Corea del Sur.

“Tomaremos puntos, pero no podemos perder. Sabemos que tener a Corea como primer oponente es difícil, pero sabemos que nuestro equipo está preparado y vamos a sacar puntos hoy. Vamos a ganar, sacaremos los tres puntos hoy”, comentó el grupo de amigos mientras esperaban por la apertura de puertas.

Cada uno puso sus fichas en un jugador diferente para tener una actuación destacada en su debut mundialista. En el caso de Marek, depositó su confianza para el triunfo en PAvel Sulc, militante del Lyon, para incluso firmar un hat-trick este jueves. David se encomendó al liderazgo de su capitán, Ladislav Krejci, defensa que juega para el Wolverhampton, mientras que Vojta se fue con el referente en ataque, Patrik Schick, de quien portaba además su nombre y número en la espalda, señalándole como el mejor jugador y esperando que marcara dos o tres goles.

Los checos, que ya estaban comenzando su propia fiesta antes del partido, no esperan menos del público mexicano , que se ha hecho fama de poner el ambiente festivo en cada edición de la Copa.

“Esperamos una gran atmósfera con muchos fans vitoreando, pasando un buen rato y ojalá que los de Chequia suenen más que los coreanos. También esperamos tomar muchas cervezas y que los mexicanos nos apoyen más a nosotros”, dijo el trío de europeos.

SV