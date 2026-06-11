Plaza de las Américas mantiene viva la fiesta mundialista con su Public Viewing

La fiesta del Mundial 2026 continúa apoderándose de Zapopan y una de las sedes que se ha convertido en punto de encuentro para los aficionados es el Public Viewing instalado en Plaza de las Américas, en pleno corazón de la ciudad zapopana.

Este jueves, miles de personas se dieron cita en este espacio para vivir el ambiente mundialista previo al encuentro entre Corea del Sur y República Checa, duelo que se disputará en el Estadio Guadalajara y que corresponde a la jornada inaugural de la Copa del Mundo.

Familias completas, grupos de amigos y turistas encontraron en el Public Viewing una alternativa diferente para seguir de cerca las emociones del torneo, disfrutando de una experiencia que combina futbol, entretenimiento y gastronomía.

Diversidad de platillos

Uno de los principales atractivos del lugar ha sido la amplia oferta culinaria disponible para los asistentes. Los aficionados han podido degustar diversos platillos que van desde comida mexicana tradicional hasta hamburguesas, alitas, marquesitas y otras opciones para todos los gustos, convirtiendo la visita en una auténtica celebración alrededor del deporte más popular del planeta.

Además de la transmisión del partido, la organización preparó varias actividades para amenizar la espera antes del silbatazo inicial. Entre ellas destacaron varios espectáculos de baile acompañados por música surcoreana, lo que brindó un toque internacional y diferente a la jornada.

Las presentaciones fueron recibidas con entusiasmo por parte del público, que aprovechó para bailar, aplaudir y tomarse fotografías mientras aguardaba el inicio del compromiso entre el equipo asiático y la selección europea.

De esta manera, Plaza de las Américas se consolida como uno de los espacios más concurridos para seguir el Mundial 2026 en el Área Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan disfrutar de la máxima fiesta del futbol en un ambiente familiar, festivo y lleno de actividades complementarias.

NG