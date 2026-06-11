La magia del auténtico taco mexicano en el Mundial 2026

La Copa del Mundo es el escenario ideal para el encuentro de diversas culturas y en Guadalajara este fenómeno no pudo faltar.

Tori, Dave y Harry, coreanos radicados en San Francisco, California , no son novatos en experiencias mundialistas, pues entre los tres han experimentado al menos dos Copas del Mundo en conjunto. Sin embargo, hay algo que sí han experimentado por primera vez y lo han hecho en la Perla Tapatía: comer verdadera comida mexicana.

Sí, a pesar de estar avecindados en un área en la que radican muchos mexicanos y de haber probado uno que otro platillo de nuestra gastronomía, lo que vivieron en Guadalajara supera cualquier experiencia previa.

En el área de alimentos alrededor del Estadio Guadalajara, los tres consumían con una gran devoción unos tacos de arrachera.

“Son suaves, jugosos. No puedo compararlo con nada de lo que he comido en San Francisco. He consumido muchos tacos, me gusta la comida mexicana. Me gustan los platos de carne asada. Cosas como los burritos son muy comunes. Así que, ya sabes, burritos y tacos todo el tiempo, pero nada como un auténtico taco mexicano”, dijo Dave, quien con emoción le daba el último bocado a su plato.

Tori, Dave y Harry se mostraron sorprendidos con los sabores de México. EL INFORMADOR/A. Rodríguez





“Es la mejor comida de estadio. Mejor que los hot dogs u otras comidas de estadio a las que estamos acostumbrados”, añadió Harry.

Con dos días en la ciudad, el trío de amigos aprendió a apreciar aún más la gastronomía mexicana.

“Cuando le di la primera mordida al taco aquí, pensé: ‘ok, está bien, no es alucinante’. Pero luego seguí comiendo y no podía parar. Y creo que todos pensamos: hay mucha mejor calidad aquí. Las salsas son mucho más frescas, hay más variedad. Sin lugar a dudas, el taco aquí es mucho mejor que en Los Ángeles”, dijo Tori, mientras el resto de sus amigos le decían que no olvidara que acompañaron sus alimentos con la bebida nacional, el auténtico tequila de Jalisco.

Temas culinarios aparte, los tres esperan un desempeño fenomenal de parte de su representativo nacional, sobre todo cuando se enfrenten a México en el mismo escenario dentro de una semana, rival ante el que tienen cuentas pendientes.

“Fui al partido México-Corea en Rusia hace ocho años. México nos ganó 2-1. Espero que podamos devolverles el favor, tal vez ganar 2-1, pero creo que va a ser muy, muy, muy difícil. Así que esa es mi esperanza”, comentó Dave.

“Ojalá podamos ganar, pero creo que será un empate, 2-2. Pero espero que Corea pueda llegar a Octavos de Final. Es mucho más fácil ahora en este momento... Si ganamos esta noche, creo que tenemos una oportunidad”, añadió Tori.

Sea cual sea el resultado ante Chequia, Tori, Dave y Harry pueden estar de acuerdo en lo que dice el dicho “barriga llena, corazón contento”. Y si es con auténticos tacos mexicanos, mejor.

JM