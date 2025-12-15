La Universidad de Guadalajara (UdeG) celebrará su Centenario con la segunda edición de la Copa Pacífica, misma que se realizará los días 3 y 4 de enero de 2026 en el histórico Estadio Jalisco.

Los equipos confirmados para participar son Leones Negros, Chivas, Atlas y Rayados de Monterrey, quienes se enfrentarán en una serie de partidos llenos de intensidad y rivalidad. En esta edición, el conjunto de Alteños Tepatitlán no participará, tras haber competido en la primera edición del torneo.

El certamen servirá como la última etapa de preparación de pretemporada para los clubes invitados, de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En la primera edición, celebrada en 2024, Leones Negros se coronó campeón tras vencer 2-1 a Chivas en una final emocionante en el Estadio Jalisco, por lo que el equipo de la Universidad buscará revalidar su título en esta nueva edición.

Como parte de la jornada del domingo, también se disputarán las finales de la Copa Jalisco Infantil, promoviendo el talento juvenil y fomentando la participación de los más pequeños.

Así serán los partidos

La programación del torneo comenzará el sábado 3 de enero con dos enfrentamientos clave: Rayados de Monterrey vs Leones Negros, a las 18:00 horas, y Atlas vs Chivas, a las 20:45 horas.

El domingo 4 de enero se definirán los ganadores de la copa. Primero se jugará el partido por el tercer y cuarto lugar a las 16:00 horas, seguido de la gran final por el primer y segundo lugar a las 18:30 horas, cerrando así un fin de semana lleno de futbol y festejos por el Centenario de la UdeG.

Los boletos ya están disponibles en Boletomóvil, lo que permitirá a los aficionados asegurar su lugar y ser parte de un evento previo al regreso de la actividad en la Liga MX.

