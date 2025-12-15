Esta mañana, Chivas arrancó sus trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. El plantel Rojiblanco se presentó en el Hospital Medyarthros para realizar los exámenes médicos correspondientes.

Entre las novedades destaca la ausencia de Isaác Brizuela, quien finalizó su contrato con el club y no continuará en la siguiente temporada, convirtiéndose en la primera baja del equipo.

Cade Cowell también se despedirá del Guadalajara, ya que fue cedido a préstamo por un año al New York Red Bulls de la MLS, constituyendo la segunda baja del plantel.

X / @Chivas

Otras posibles bajas en Chivas

Por su parte, jugadores como Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Gilberto Sepúlveda se presentaron al inicio de la pretemporada, aunque existe la posibilidad de que salgan del equipo durante el actual mercado de fichajes. Por ahora, continúan formando parte del plantel Rojiblanco.

Otro jugador cuya participación está en duda es Alan Pulido, quien no asistió a los exámenes médicos debido a un malestar estomacal. Se espera que se presente con el equipo mañana.

Entre las novedades positivas, Ricardo Marín regresó al equipo tras renovar su contrato hasta 2029, convirtiéndose en la segunda incorporación confirmada de la temporada.

A diferencia de años anteriores, esta pretemporada se realizó en un solo día de exámenes médicos, con todos los integrantes del primer equipo presentes. En total, 17 jugadores se sometieron a las pruebas.

Los futbolistas que iniciaron pretemporada son: Brian Gutiérrez, Bryan González, Armando González, Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, José Castillo, Richard Ledezma, Miguel Tapias, Omar Govea, Rubén González, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Oscar Whalley, Santiago Sandoval, Yael Padilla, Hugo Camberos, Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Teun Wilke, Alan Mozo, Eduardo García, Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas.

