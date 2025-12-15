Liga MX: ¿Cuál ha sido la serie de penales más larga de la historia?

Luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, la Selección Mexicana se impuso al equipo canadiense en la tanda de penales, ronda de desempate especial utilizado en la fase de grupos de la Leagues Cup. La definición desde los once pasos concluyó con un marcador de 16-15, tras una serie en la que se cobraron un total de 38 penales.A pesar de lo extenso del desenlace, la cantidad de ejecuciones no fue suficiente para establecer una nueva marca histórica. Aunque la serie resultó inusual por su duración, se mantuvo por debajo de otros antecedentes registrados en el futbol internacional.Este resultado invita a recordar algunas de las tandas de penales más prolongadas que se han presentado a lo largo del tiempo, encuentros que se han distinguido por llevar la definición al límite y extender la emoción más allá de lo habitual.BB