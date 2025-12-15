Liga MX: ¿Cuál ha sido la serie de penales más larga de la historia?

Luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, la Selección Mexicana se impuso al equipo canadiense en la tanda de penales, ronda de desempate especial utilizado en la fase de grupos de la Leagues Cup. La definición desde los once pasos concluyó con un marcador de 16-15, tras una serie en la que se cobraron un total de 38 penales.

A pesar de lo extenso del desenlace, la cantidad de ejecuciones no fue suficiente para establecer una nueva marca histórica. Aunque la serie resultó inusual por su duración, se mantuvo por debajo de otros antecedentes registrados en el futbol internacional.

Este resultado invita a recordar algunas de las tandas de penales más prolongadas que se han presentado a lo largo del tiempo, encuentros que se han distinguido por llevar la definición al límite y extender la emoción más allá de lo habitual.

La serie de penaltis más larga en la historia de la Liga MX #DatosdeLiguilla— Alejandro Asmitia �� (@Alex_Asmitia) December 15, 2025

Las series de penales más largas de la historia

En el primer lugar se encuentra el partido entre KK Palace y Civics, disputado en 2005 dentro de la Copa de Namibia. En ese encuentro se ejecutaron 48 penales y el marcador final fue 17-16. En la segunda posición aparece el duelo entre Argentina y Racing, correspondiente a la Primera División de Argentina en 1988. La serie alcanzó los 44 penales, con un resultado de 20-19. El tercer sitio lo ocupa el enfrentamiento entre Juventud Alianza y General Paz Juniors, jugado en 2009 durante la Copa Argentina. En total se patearon 42 penales y el marcador terminó 21-20. En 1996, el cruce entre FC Otman y ASCA Villeneuve, dentro de la Copa de Francia, necesitó 40 ejecuciones desde los once pasos. El resultado final fue 15-15, definido posteriormente por lanzamientos alternados. El partido entre Lazio y Marsaxlokk, correspondiente a la Liga de Campeones en 2004, registró 38 penales ejecutados y concluyó con un marcador de 16-15. En 2020, Motagua de Honduras y Comunicaciones de Guatemala protagonizaron una extensa tanda en la Concacaf League. Se realizaron 36 penales y el resultado fue 15-14. El enfrentamiento entre Olympiacos y AEK Atenas, disputado en 2009 por la Copa de Grecia, alcanzó 34 penales ejecutados, con un marcador final de 15-14. En la Copa de la Liga Inglesa de 2024, Preston North End y Fulham necesitaron 34 penales para definir el pase, con un resultado de 17-16. También en 2024, Ajax y Panathinaikos se enfrentaron en la Europa League y definieron su duelo tras 34 penales, con un marcador de 13-12. Finalmente, el partido entre Cardiff City y Gillingham, jugado en 1996 por la Copa de Inglaterra, se decidió luego de 33 penales, con un resultado de 17-16.

