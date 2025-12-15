En redes sociales circulan diversas declaraciones de Antonio “El Turco” Mohamed en contra de David Faitelson durante las entrevistas posteriores a la coronación del Toluca como bicampeón tras la celebración de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos derrotaron a Tigres en una larga y dramática tanda de penaltis que dio la vuelta por los veintidos jugadores disponibles para disparar desde los once pasos. Al final, Toluca resultó vencedor para lograr su título numero doce, que los coloca entre los máximos ganadores del futbol mexicano, solo detrás del América y empatado con Chivas.

Con el trofeo de ganador, Antonio Mohamed tuvo en la zona de vestidores un choque de opiniones con David Faitelson y Mauricio Ymay, comentarista de Televisa, quienes con sus opiniones provocaron la molestia del estratega argentino.

Las imágenes de ambas discusiones llegaron a las redes sociales, plataformas en las que ya hubo respuesta de Faitelson, quien en su cuenta de X se lanzó contra el comportamiento de Mohamed y aseguró que no tuvo educación.

"Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y maleducado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros…", escribió.

La crítica de Faitelson continuó en otra publicación en la que añadió que recibió insultos y fue amenazado con ser agredido físicamente.

"Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer cuando, con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda… Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un 'barra brava'"..

Te puede interesar: El mejor platillo de México se come en Guadalajara, según Taste Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB