La Copa del Mundo 2026 vivirá un momento histórico cuando Túnez y Japón se enfrenten en el Estadio BBVA de Monterrey, en un encuentro que quedará registrado como el partido número 1000 en la historia de los Mundiales de la FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó la relevancia del duelo, que se disputará durante la segunda jornada del Grupo F.

El compromiso llega con ambos equipos necesitados de puntos en una de las zonas más competitivas del torneo. Japón empató 2-2 frente a Países Bajos en su debut, mientras que Túnez sufrió una dura derrota por 5-1 ante Suecia, resultado que incluso provocó cambios en el cuerpo técnico tunecino.

¿A qué hora juega Túnez vs Japón?

El partido entre Túnez y Japón se disputará el sábado 20 de junio de 2026 en el Estadio de Monterrey. El silbatazo inicial está programado para las 22:00 horas del centro de México, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F.

Dónde ver Túnez vs Japón EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las distintas plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 en México.

ViX Premium con el Pase Mundial 2026.

Y algunas señales de Televisa y TV Azteca que cuentan con derechos para partidos seleccionados del torneo.

Posibles alineaciones de Túnez y Japón

Túnez

Bechir Ben Said

Wajdi Kechrida

Yassine Meriah

Montassar Talbi

Ali Abdi

Ellyes Skhiri

Aissa Laidouni

Anis Ben Slimane

Hannibal Mejbri

Elias Achouri

Seifeddine Jaziri

Japón

Zion Suzuki

Yukinari Sugawara

Takehiro Tomiyasu

Ko Itakura

Hiroki Ito

Wataru Endo

Hidemasa Morita

Takefusa Kubo

Daichi Kamada

Kaoru Mitoma

Ayase Ueda

Las alineaciones oficiales serán confirmadas una hora antes del inicio del encuentro.

Un partido para la historia de los Mundiales

Más allá de lo deportivo, el duelo entre Túnez y Japón tendrá un valor simbólico para la FIFA. Monterrey será escenario del encuentro número 1000 desde que comenzó la Copa del Mundo en Uruguay 1930 , un dato que convierte este choque en una cita histórica para el futbol internacional.

Además, el encuentro puede ser decisivo para las aspiraciones de clasificación en el Grupo F. Japón busca dar 0un paso firme hacia los dieciseisavos de final tras rescatar un empate ante los neerlandeses, mientras que Túnez necesita reaccionar después de un estreno complicado frente a Suecia.

Con un estadio lleno y el peso de la historia sobre sus hombros, Túnez y Japón protagonizarán uno de los partidos más especiales de la fase de grupos del Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO