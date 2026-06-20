Bélgica afrontará uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 cuando se mida ante Irán este domingo 21 de junio a las 13:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Más allá de los tres puntos, el encuentro representa una oportunidad para que los Diablos Rojos disipen las dudas que aún persisten desde su decepcionante actuación en Catar 2022 y den un paso firme rumbo a la siguiente ronda.

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Partido de Bélgica contra Irán se convierte en un partido de gran relevancia

La situación dentro del Grupo G convierte este partido en un duelo de enorme relevancia. Tras la primera jornada, las cuatro selecciones del sector igualaron sus respectivos encuentros, por lo que una victoria podría dejar al ganador con un panorama muy favorable para avanzar a los dieciseisavos de final.

Bélgica debutó con un empate de 1-1 frente a Egipto en un partido que estuvo cerca de convertirse en un nuevo tropiezo mundialista. Los europeos tuvieron que remar contracorriente después de verse abajo en el marcador y únicamente lograron rescatar un punto gracias a un autogol de Mohamed Hany.

Del otro lado, Irán protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la jornada inaugural. Los asiáticos mostraron carácter y capacidad de respuesta al venir de atrás en dos ocasiones para empatar 2-2 frente a Nueva Zelanda, dejando claro que no serán un rival sencillo para ninguna escuadra del grupo.

Para Bélgica, la presión es mayor debido al peso de sus antecedentes recientes. Después de alcanzar el tercer lugar en Rusia 2018, la mejor actuación mundialista de su historia, el equipo llegó a Catar 2022 como uno de los candidatos a competir por el título. Sin embargo, las expectativas se derrumbaron rápidamente tras una eliminación en fase de grupos.

Ambos equipos llegan optimistas al encuentro

Las estadísticas recientes ofrecen motivos para el optimismo. Bélgica mantiene una racha invicta desde marzo de 2025, acumulando nueve victorias y cinco empates. Esa consistencia ha permitido que el equipo llegue al Mundial con confianza y estabilidad, aunque existe un dato que genera preocupación: suma tres partidos consecutivos sin ganar en Copas del Mundo.

Irán, por su parte, también atraviesa un momento positivo. El conjunto asiático registra apenas una derrota en sus últimos cinco compromisos y ha mostrado una notable capacidad ofensiva. De hecho, en sus cuatro encuentros más recientes ha conseguido anotar al menos dos goles, una cifra que refleja el buen momento que vive su ataque.

Irán llega a la cancha de juego con un gran reto

Sin embargo, la defensa iraní tendrá una misión complicada: contener a Romelu Lukaku. El histórico delantero belga volvió a demostrar su importancia en el debut frente a Egipto, donde ingresó desde el banquillo para provocar el error en la defensa egipcia y conseguir la igualada.

Además, el atacante atraviesa un momento particularmente efectivo en los minutos finales de los encuentros. Tres de sus últimos cuatro goles con Bélgica han llegado después del minuto 75, una estadística que obliga a los iraníes a mantener la concentración hasta el último segundo.

Con la clasificación en juego, una Bélgica necesitada de reivindicación e Irán atravesando un momento de confianza, el choque promete ser uno de los más atractivos de la segunda jornada. Para los europeos, ganar es casi una obligación; para los asiáticos, una oportunidad de acercarse a una clasificación inédita a fases finales.

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