La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con reglas y consecuencias nuevas enfocadas, principalmente, a agilizar los partidos y tener más tiempo efectivo de juego; no obstante, una de las normas que estableció el organismo rector del futbol internacional, de la mano de la Junta de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB por sus siglas en inglés), trata de evitar problemas en la cancha y el paraguayo, Miguel Almirón, fue el primero en ser sancionado.

¿Qué es la regla Prestianni y por qué expulsaron a Miguel Almirón?

A partir de este Mundial, los jugadores tienen prohibido taparse la boca para hablar al dirigirse a un adversario y el guaraní hizo historia al convertirse en el primer expulsado por esta regla, durante el partido de Fase de Grupos contra Turquía en los minutos finales del primer tiempo, cuando tuvo una conversación con Met Müldür tras una falta. Ahora, el mediocampista será baja para la última jornada contra Australia.

En las reacciones, el director técnico de los sudamericanos, Gustavo Alfaro, señaló que el equipo tenía conocimiento de la regla, pero consideró que la tarjeta roja es excesiva. "¿Cuál va a ser la sanción? No tengo idea, ojalá lo menos posible. El reglamento dice que taparse la boca es expulsión; contra eso no puedo hacer nada, pero espero que no sea una sanción ejemplificadora y me parece que una tarjeta amarilla es suficiente. El temor que tengo es que el futbol pierda su esencia", declaró el entrenador argentino.

Para Almirón es la segunda ocasión que es víctima de las reglas en esta Copa del Mundo. Contra Estados Unidos recibió una tarjeta amarilla por simular una falta, revisada en el VAR.

En cuanto al resto de reglas, como el conteo atrás en saques de manos y de puerta, o el tiempo límite para salir de cambio, parece que las selecciones han entendido y acatado las indicaciones, pues los cambios de posesión por tardar en las reanudaciones han sido escasos en el torneo hasta ahora y tampoco ha habido equipos que se queden con un hombre menos por un minuto en el caso de las sustituciones.

¿De dónde sale esta regla?

El antecedente que motivó a las autoridades del deporte a crear esta regla, en la que nadie puede taparse la boca para hablar con un jugador rival y evitar el racismo, lo puso el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, este año en la Champions League.

El extremo del equipo portugués, durante el partido de ida de los dieciseisavos de final contra el Real Madrid, tuvo un intercambio de palabras con Vinícius Jr. con la boca tapada y el brasileño lo acusó de decirle insultos racistas, algo que el argentino negó y, aunque en el partido no fue expulsado, la UEFA le aplicó un castigo ejemplar con seis partidos de suspensión en torneos internacionales del viejo continente, uno de ellos cumplido en el partido de vuelta en la misma eliminatoria.

Sobre esta regla, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que "si alguien se tapa la boca y dice algo racista, tiene que ser expulsado. Tiene que haber presunción de que, si el jugador se tapa la boca, es porque está diciendo algo malo; si no, no lo haría. Si no tienes nada que esconder, no tienes por qué cubrirte la boca, tan sencillo como eso".

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