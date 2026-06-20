La segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un duelo de alta importancia para Ecuador y Curazao. Luego de comenzar su participación con una derrota, ambas selecciones están obligadas a obtener un resultado positivo para conservar sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final en el torneo de la FIFA.

El encuentro se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio Kansas City, donde estará en juego buena parte del futuro de ambos equipos dentro del torneo. Por si estás interesado en verlo, te compartimos el horario, la transmisión y todos los detalles para ver este partido en vivo.

¿Cómo llegan Ecuador y Curazao?

Ecuador afronta este partido ubicado en la tercera posición del Grupo E, luego de caer en su presentación dentro del certamen. La selección sudamericana no logró marcar en su primer encuentro y recibió un gol, situación que la dejó con una diferencia de goles de -1.

Por su parte, Curazao ocupa el último lugar del sector tras sufrir una derrota en la que recibió siete anotaciones y únicamente pudo marcar una vez. Como resultado, el conjunto caribeño registra una diferencia de goles de -6, la más baja del grupo hasta el momento.

Mientras tanto, Alemania y Costa de Marfil encabezan la clasificación con tres puntos cada uno tras ganar en la primera jornada. Este escenario aumenta la presión sobre ecuatorianos y curazoleños, quienes necesitan sumar para mantenerse en la lucha por los boletos a la fase de eliminación directa.

Dónde ver EN VIVO el partido Ecuador vs Curazao del Mundial 2026

El duelo entre Ecuador y Curazao, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio de 2026. El balón rodará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Kansas City en Estados Unidos.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma ViX Premium, aunque con condiciones.

Fecha y hora: Sábado 20 de junio, 18:00 horas

Sábado 20 de junio, 18:00 horas Estadio: Estadio Kansas City

Estadio Kansas City Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Ecuador y Curazao afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo E, ya que una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones en el torneo. Con puntos fundamentales en disputa, ambas selecciones intentarán aprovechar esta oportunidad para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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