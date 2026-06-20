La actividad del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un partido que podría resultar determinante para la clasificación. Alemania y Costa de Marfil se medirán en la segunda jornada del torneo de la FIFA con la oportunidad de dar un paso importante hacia la siguiente ronda tras haber ganado en sus respectivos debuts.

El encuentro se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio Toronto, donde ambos conjuntos buscarán consolidarse en la parte alta de la clasificación. Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos el horario, los canales de transmisión y toda la información para seguir este juego de la Copa del Mundo en vivo.

¿Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil?

Alemania afronta este partido como líder del Grupo E después de protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada del Mundial 2026. El conjunto europeo consiguió tres puntos tras marcar siete goles y recibir únicamente uno de Curazao, resultados que le permiten contar con una diferencia de goles de +6.

Costa de Marfil también inició su participación con una victoria y llega a este compromiso instalada en la segunda posición del sector. La selección africana suma tres unidades luego de imponerse, registrando un gol a favor y manteniendo su portería sin anotaciones en contra, en el que fue su duelo debut ante Ecuador.

El panorama del Grupo E convierte este encuentro en uno de los más trascendentes de la jornada. Una victoria acercaría a cualquiera de las dos selecciones a los dieciseisavos de final, mientras que Ecuador y Curazao, aún sin unidades, buscarán mantenerse con vida en la competencia cuando se enfrenten en el otro partido del sector.

Dónde ver EN VIVO el partido Alemania vs Costa de Marfil del Mundial 2026

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio de 2026. El balón rodará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Toronto en la ciudad del mismo nombre, en Canadá.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso estará disponible exclusivamente mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma con los derechos de transmisión del torneo.

Fecha y hora: Sábado 20 de junio, 14:00 horas

Sábado 20 de junio, 14:00 horas Estadio: Estadio Toronto

Estadio Toronto Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en un duelo clave para el futuro del Grupo E. Con ambos equipos igualados en puntos y la clasificación a la fase de eliminación directa en juego, una victoria podría representar un paso decisivo hacia lo que sigue en la justa más importante del futbol.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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