Parece que la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el astro portugués, Cristiano Ronaldo, es cada vez más estrecha. Incluso, algunos aficionados comienzan a levantar sospechas respecto a la participación de la selección portuguesa rumbo al Mundial de 2026 o incluso especulan sobre la posible llegada del goleador al futbol estadounidense.

Hace unos meses, el futbolista del Al Nassr viajó a Estados Unidos para formar parte de un evento en la Casa Blanca como invitado especial de Donald Trump, quien antes había recibido un jersey autografiado por el 'Bicho'.

No es ningún secreto que Trump y Ronaldo son amigos, y en repetidas ocasiones se han halagado. Sin embargo, el mandatario estadounidense volvió a dedicarle un video con un mensaje especial.

Este fue el mensaje de Trump para Cristiano

"Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos, apúrate. Te necesitamos rápido", dijo Donald Trump en un video viralizado en redes sociales. Al final del mismo, una secuencia hecha con inteligencia artificial los muestra a los dos dominando un balón.

Este mensaje no especifica si se refiere a que desea verlo como jugador en la Major League Soccer, que empieza este sábado, o si se refiere al comienzo de la Copa del Mundo.

El campeón vigente de la MLS es el Inter Miami de Lionel Messi. Trump, buscaría tener a los dos mejores jugadores en su país.

