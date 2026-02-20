La Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 presenta un duelo con implicaciones directas en la zona alta cuando Necaxa reciba a Toluca en el Estadio Victoria. Ambos equipos llegan con números similares y la posibilidad de consolidarse entre los primeros puestos. Entérate de los detalles del encuentro, tales como a qué hora inicia y dónde verlo EN VIVO.Toluca se ubica en la cuarta posición con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates. El equipo dirigido por Antonio Mohamed se mantiene invicto y ha mostrado equilibrio defensivo, con apenas dos goles recibidos en seis jornadas, una de las mejores marcas del torneo.Necaxa, por su parte, suma nueve unidades tras tres triunfos y tres derrotas. Los Rayos han sido un equipo irregular, alternando actuaciones sólidas con caídas que les han impedido escalar más posiciones. Con nueve goles a favor y ocho en contra, el cuadro hidrocálido buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea.El enfrentamiento luce parejo por momento y estadísticas, por lo que el resultado podría modificar la zona media alta de la clasificación.El sábado 21 de febrero, Necaxa recibirá a Toluca en el Estadio Victoria de Aguascalientes dentro de la J7 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.* Horarios del centro de México ** Sujeto a cambios de transmisión---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF