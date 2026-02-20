La Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 presenta un duelo con implicaciones directas en la zona alta cuando Necaxa reciba a Toluca en el Estadio Victoria. Ambos equipos llegan con números similares y la posibilidad de consolidarse entre los primeros puestos. Entérate de los detalles del encuentro, tales como a qué hora inicia y dónde verlo EN VIVO.

Toluca se ubica en la cuarta posición con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates. El equipo dirigido por Antonio Mohamed se mantiene invicto y ha mostrado equilibrio defensivo, con apenas dos goles recibidos en seis jornadas, una de las mejores marcas del torneo.

Necaxa, por su parte, suma nueve unidades tras tres triunfos y tres derrotas. Los Rayos han sido un equipo irregular, alternando actuaciones sólidas con caídas que les han impedido escalar más posiciones. Con nueve goles a favor y ocho en contra, el cuadro hidrocálido buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea.

El enfrentamiento luce parejo por momento y estadísticas, por lo que el resultado podría modificar la zona media alta de la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Toluca de la J7 - Liga MX

El sábado 21 de febrero, Necaxa recibirá a Toluca en el Estadio Victoria de Aguascalientes dentro de la J7 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, 19:00 horas

Sábado 21 de febrero, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

