En el Estadio León, la Fiera se medirá a Santos Laguna en la Jornada 7 (J7) del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos están en necesidad de puntos, ya que están localizados en la parte inferior de la clasificación general y deben actuar antes de que la brecha con el área clasificatoria sea más complicada. Te informamos de dónde puedes verlo EN VIVO y a qué hora comienza el partido.

León suma cuatro puntos tras seis jornadas, con una victoria, un empate y cuatro derrotas. La Fiera ha tenido dificultades para conseguir mejores resultados y presenta un balance de cinco goles a favor por nueve en contra, números que reflejan problemas tanto en generación ofensiva como en solidez defensiva.

Del otro lado, Santos atraviesa un panorama aún más complejo. El conjunto lagunero acumula apenas una unidad, producto de un empate y cinco derrotas, con seis goles anotados y 19 recibidos. La fragilidad en defensa ha sido el factor determinante en su posición actual.

Este juego representa una oportunidad directa para estos dos conjuntos de abandonar los últimos lugares y recuperar confianza en un torneo que exige ya reacciones inmediatas.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Santos de la J7 - Liga MX

Será este sábado 21 de febrero cuando León reciba a Santos en el Estadio León, de la ciudad localizada en Guanajuato, por la J7 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por televisión de paga.

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, 19:00 horas

Sábado 21 de febrero, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: FOX One

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

