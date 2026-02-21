Real Madrid cae en Pamplona y deja abierta LaLiga

El Real Madrid tomó el liderato del campeonato español la jornada pasada y este mismo fin de semana podría dejar de encabezar la tabla, luego de perder 2-1 con gol sobre la hora en su visita a Pamplona contra el Osasuna, por la fecha 25 de LaLiga, resultado que le cedería la punta al Barcelona si los blaugranas cumplen contra el Levante.

El cuadro blanco puso pausa a la polémica de mitad de semana entre Vinicius y Prestianni para enfocarse en la competencia local sin Dean Huijsen, Eder Militão, Rodrygo ni Jude Bellingham, fuera por distintas lesiones, y los de Arbeloa se encontraron con un equipo navarro atrevido, sólido y bien plantado en la cancha de El Sadar, a pesar de llegar como décimos en la clasificación y sin victorias contra los merengues desde 2011.

En el arranque, a los blancos les costó profundizar en el campo rival, que también buscaba retener el balón, y dio el primer susto al 17’, con un disparo de Ante Budimir. Los dirigidos por Alessio Lisci insistieron por minutos, convirtiendo en figuras a Courtois y el poste. Fue pasada la media hora del partido cuando el portero belga cometió un penal —revisado en el VAR— que convirtió Budimir para abrir el marcador al 38’.

El Real Madrid, que fue apoderándose del balón con el transcurso del tiempo, ya había tenido oportunidades de marcar con jugadas de Vinicius, Mbappé y Alaba, pero sin la puntería necesaria en el primer tiempo.

En la segunda mitad, los visitantes tomaron la necesidad con calma para encontrar huecos entre las playeras rojas que no perdían el orden y, poco a poco, fueron llegando los avisos. Arda Güler se atrevió de larga distancia y Mbappé había logrado marcar, pero en fuera de lugar. La tercera fue la vencida, en una gran conducción de Valverde por izquierda para mandar un centro rematado por Vinicius que puso la igualdad momentánea.

El estadio fue silenciado unos minutos cuando el Madrid parecía ir por la remontada, pero el Osasuna no se achicó en su territorio y al 90’, un pase filtrado para Raúl García acabó en las redes y, aunque fue señalado por fuera de lugar, el VAR sentenció el gol y la derrota madrileña.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF