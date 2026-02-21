Reportan muerte de Willie Colón a los 75 años

Luego de no poder superar unas recientes complicaciones de salud, el emblemático músico de salsa Willie Colón habría fallecido este sábado a sus 75 años de edad.

La información fue compartida en sus redes sociales oficiales a través de un comunicado en el que se señaló que el trombonista perdió la vida rodeado de su familia. Este fue el mensaje:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

Hace unos días, el músico había debido ser hospitalizado por complicaciones de salud.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", termina el comunicado de partida.

¿Quién fue Willie Colón?

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Willie Colón fue un influyente trombonista, compositor, productor y cantante de ascendencia puertorriqueña. Es considerado uno de los músicos claves en el género de la salsa luego de haber participado en temas icónicos como "Aguanilé", "Che Che Colé", “Gitana”, "Timbalero", "El gran varón", "Calle Luna, Calle Sol" y "Oh, Qué Será?", Idilio", "Talento de televisión" y "Sin poderte hablar".

Algunos de estos temas, con mayor o menor popularidad, fueron cimentando el género en los años 60 y 70 y destacaron por su equivalente por el ritmo y la fiesta, como por su alto contenido de denuncia social.

Además, Colón no solo brilló como intérprete, sino también como productor y arreglista; colaboró con artistas como Rubén Blades y Celia Cruz. Fusionó ritmos caribeños con influencias urbanas y mensajes sociales.

Con información de SUN y EFE

