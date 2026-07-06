El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención al revelar que quedó impresionado con el partido México vs Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026. Sus elogios no solo fueron para el encuentro, sino también para un delantero inglés que marcó uno de los goles. Incluso comparó el impacto del Mundial con el Super Bowl al hablar del interés que el torneo ha despertado en la Casa Blanca.

Donald Trump sorprende con gusto por el futbol

Durante una intervención desde la Casa Blanca, el mandatario habló sobre temas deportivos que rápidamente llamaron la atención de la prensa y se viralizaron en redes sociales. Antes de referirse a la polémica sanción revertida al delantero estadounidense Folarin Balogun y que ha sido el tema más comentado de esta mañana, dedicó unos minutos a hablar del último juego disputado en el Mundial.

"Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido", confesó el presidente. Con esas palabras destacó el espectáculo que ofreció el duelo en el Estadio Ciudad de México.

Trump también elogió al capitán inglés, Harry Kane. "No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien" , comentó.

Además, comparó la magnitud del torneo con el mayor evento deportivo de su país. "Si lo piensas bien, cada partido es como un Super Bowl", afirmó, al equiparar los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA con el espectáculo deportivo más importante de Estados Unidos.

México vs Inglaterra, un partido marcado por el clima y la intensidad

El partido del domingo 5 de julio entre la Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra estuvo condicionado desde antes del silbatazo inicial. El encuentro comenzó con una hora de retraso debido al mal clima que afectó a la capital mexicana.

Una vez que el balón comenzó a rodar en el Estadio Ciudad de México, el duelo mantuvo un ritmo intenso. El conjunto anfitrión, impulsado por su afición, apostó por un juego físico y por disputar cada balón en la mitad de la cancha.

Las numerosas faltas cometidas por México reflejaron su intención de cortar el juego del conjunto europeo. Sin embargo, la calidad individual de los dirigidos por el técnico alemán Thomas Tuchel terminó inclinando la balanza en los momentos decisivos.

El triunfo de Inglaterra por 2-3 refleja lo disputado que fue el encuentro. Jude Bellingham, figura del Real Madrid, marcó un doblete que dio ventaja a los ingleses cuando el equipo sufría la presión de los mexicanos. Sus goles llegaron en los minutos 36 y 38 de la primera mitad.

México reaccionó antes del descanso. Julián Quiñones descontó al minuto 42 y devolvió la esperanza a la afición presente en el estadio.

En la segunda mitad apareció el jugador elogiado por el presidente estadounidense. Harry Kane, delantero del Bayern Munich, anotó el tercer gol de Inglaterra desde el punto penal al minuto 60.

El dramatismo se mantuvo hasta el final, cuando Raúl Jiménez volvió a acercar a México en el marcador. El delantero también convirtió un penalti, al minuto 69, para establecer el 2-3 definitivo que selló la eliminación del equipo local.

Horas después del encuentro, el presidente estadounidense volvió a pronunciarse sobre la actuación del delantero inglés. A través de un mensaje publicado en Truth Social, escribió: "¡Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador!". El comentario reflejó el impacto que el partido tuvo entre los temas del día.

Con este resultado, Inglaterra aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

El próximo reto para el equipo dirigido por Thomas Tuchel será enfrentar a Noruega el 11 de julio en la ciudad de Miami, donde buscará avanzar a las semifinales del torneo.

*Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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