Trino completa su trilogía futbolera en la FIL con El Tercer Mundial

Aunque el Mundial de 2026 será el primero compartido por México, Estados Unidos y Canadá, Trino Camacho deja en claro que ese no es el motivo por el que su nuevo libro se titula El Tercer Mundial de Trino. El monero llegó este viernes a la FIL Guadalajara para presentar la obra que completa su trilogía futbolera , un recorrido humorístico que inició con Alemania 2006, siguió con Qatar y ahora se proyecta hacia el torneo que regresará a territorio mexicano.

Durante una conversación con EL INFORMADOR, el caricaturista explicó que el título alude tanto a su tercera entrega como al tercer Mundial que vivirá México. Con la memoria encendida, recordó la primera vez que vio un partido mundialista en vivo, en Guadalajara, cuando apenas era un niño.

“Tenía 9 años cuando me tocó ver el Brasil vs Inglaterra en el Estadio Jalisco, donde Pelé tiró un cabezazo y un gordo blanco lo sacó de manera increíble. Ya en el 86 volví a ver partidos ahí. Y ahora, en este Mundial, voy de nuevo a la aventura”, dijo.

Su nuevo libro reúne tiras que giran alrededor del fútbol desde el humor, un espacio donde reflexiona sobre técnicos, narradores, jugadores, dueños y representantes, pero también sobre la afición. Según Trino, se trata de un volumen accesible incluso para quienes no disfrutan del balompié.

“Es un libro que mis tías pueden leer, señoras que no entienden nada de futbol y señores que se molestan con el tema. Hablo del mundo que rodea al juego, de sus rarezas y exageraciones, del espectáculo que tanto nos entusiasma”, señaló.

Para él, el futbol y el dibujo han crecido juntos en su vida. Al ser cuestionado sobre qué ama más, respondió: “Es una cosa que va como pegada. Toda la vida practiqué dibujar, pero lo que más me gustaba ver era fútbol. Incluso probé como portero a nivel profesional, pero no me aceptaron. En mí siempre han convivido las páginas y el juego”.

Su afición por el Atlas también apareció durante la charla. Contó que fue su padre quien lo hizo rojinegro, un legado que lo marcó desde la infancia. El amor por el Atlas no lo decidí yo, lo decidió mi papá. Hace poco fuimos campeones después de 70 años… tengo muy presentes esos registros”, relató.

Trino también habló del futuro de la caricatura, un oficio que ha migrado con fuerza hacia lo digital. Recordó que la circulación de tiras en periódicos era limitada por los modelos de suscripción, pero ahora sus trabajos pueden verse ampliamente en redes.

“En internet se ve mucho más mi tira cómica de lo que alguna vez estuvo en Reforma o El Norte. El reto hoy es cómo lograr que la gente quiera comprometerse; eso es muy difícil. A veces marcas me piden contenido porque entienden ese lenguaje. Pero lo que más me gusta es hacer libros, porque se quedan para toda la vida”, explicó.

Aunque su humor rara vez genera conflictos, el monero recordó un momento tenso con un futbolista.

“Al único jugador que me quiso agarrar a golpes fue uno del Cruz Azul. Hice un comentario sobre que la gente no iba al estadio, y debutó el 27 de diciembre… después de Navidad. Obvio la gente no liberaba el estadio. Pero mejor ni digo su nombre, no vaya a acordarse”, bromeó.

Trino espera que El Tercer Mundial de Trino sea tan bien recibido como sus libros anteriores y confesó que sueña con viajar al Mundial 2030: España, Portugal y Marruecos. Mientras tanto, la obra ya está disponible en librerías de todo el país, especialmente en las de Guadalajara.

