Toluca busca arrebatarle el boleto a Monterrey rumbo a la gran final

La semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey del Apertura 2025 se perfila como uno de los duelos más intensos de la fase final. Dos de los planteles más sólidos del torneo se juegan el pase a la gran final en un choque donde no habrá margen para el error.

Toluca llega con un escenario favorable: le basta un solo gol para empatar el marcador global y, gracias a su lugar privilegiado en la tabla, ese empate sería suficiente para avanzar sin necesidad de ganar el partido. El reglamento juega a su favor justo en el momento decisivo del campeonato.

Las posibilidades son claras. Los Diablos Rojos avanzan si empatan la serie con cualquier marcador o si se imponen en su casa. Monterrey, por el contrario, está obligado a ganar; el 0-0 es el único empate que mantiene viva su clasificación, pues cualquier igualdad con goles lo dejaría fuera.

El antecedente reciente también alimenta la confianza escarlata: aquel contundente 6-2 que Toluca le propinó a los Rayados en el Nemesio Díez durante la fase regular sigue pesando en la memoria de ambos clubes.

Pese a ello, Monterrey viaja con la intención firme de revancha. Rayados necesita una actuación sólida, ofensiva y disciplinada para romper con la hegemonía toluqueña en casa y así reclamar su boleto a la final.

En el campamento Escarlata, la atención se centra en Alexis Vega. Su presencia aún no está garantizada, pero su eventual regreso podría brindarle al equipo ese desequilibrio ofensivo que ha extrañado en el cierre del torneo y en momentos clave de la liguilla.

Rayados, por su parte, encara un reto emocional y futbolístico ya que requieren más que resistencia: necesitan un funcionamiento perfecto para evitar que Toluca encuentre el gol que cambiaría el panorama por completo.

El duelo definitivo se celebrará este sábado a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Nemesio Díez, un escenario que promete ser una caldera total, lista para recibir uno de los partidos más electrizantes del torneo.

MF