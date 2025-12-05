Tigres y Cruz Azul se juegan el último boleto a la Final en ‘El Volcán’

Tigres y Cruz Azul protagonizarán este sábado la semifinal de vuelta del Apertura 2025, un duelo que definirá al segundo finalista del torneo y que promete una noche cargada de tensión e intensidad en el Estadio Universitario. De este enfrentamiento saldrá el rival del ganador entre Monterrey y Toluca.

Para Tigres, el panorama es inmejorable. El empate obtenido en la ida dejó a los felinos con una ventaja determinante gracias a su posición en la tabla general.

El equipo dirigido por Guido Pizarro, en su primera liguilla como técnico, llega con la certeza de que incluso sin ganar puede instalarse en la final. Un empate global es suficiente para asegurar su presencia en la última instancia del campeonato, beneficio directo de haber terminado en el segundo puesto de la competencia.

Cruz Azul, por su parte, viaja a Monterrey con la convicción de que puede revertir el escenario. El conjunto de Nicolás Larcamón mantuvo su invicto en el Olímpico Universitario durante la ida y ha mostrado solidez en momentos clave del torneo. Además, en la fase regular logró rescatar un empate en ‘El Volcán’, un antecedente que alimenta su esperanza. Sin embargo, la exigencia es clara: para clasificar, la Máquina debe ganar. No hay margen para el error.

El reto para los celestes es mayúsculo. Tigres no pierde en casa desde octubre, cuando cayó 3-1 ante América. Desde entonces, el Universitario se ha convertido en un fortín complejo, un escenario que pesa y condiciona a cualquier rival. Para sobrevivir, Cruz Azul deberá ofrecer su mejor versión de lo que va del campeonato.

El historial reciente entre ambas instituciones agrega un toque extra de rivalidad. Su último enfrentamiento en una instancia definitiva ocurrió en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, donde Cruz Azul eliminó a los regiomontanos tras empatar 1-1 en Nuevo León y ganar por la mínima en Ciudad de México.

Este sábado, en punto de las 21:10 horas, Tigres recibirá a Cruz Azul en ‘El Volcán’ para disputar el último boleto a la gran final del Apertura 2025. La mesa está puesta para un partido electrizante, uno en el que cada minuto puede definir el destino de la temporada.

MF