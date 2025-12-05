“Hay una posibilidad latente de que México clasifique en primera posición”: Pepe del Bosque

Tras conocer a los rivales de México para el Mundial 2026, los expertos consideran que este es uno de los grupos más asequibles para el Tricolor en la historia de la Copa del Mundo, por lo que no debería haber problema para los dirigidos por Javier Aguirre en avanzar de la fase de grupos.

Para Pepe del Bosque, analista deportivo y comentarista de TNT Sports, el panorama para el cuadro azteca luce favorable y podría afianzarse como primero de su sector.

“A reserva de saber quién es el europeo que va a enfrentar México, que si la lógica impera tendría que ser Dinamarca, yo creo que le tocó uno de los mejores escenarios posibles. Al final México, como mínimo, tendría que hacer cuatro puntos, es decir, ganando uno, empatando uno y perdiendo otro. Eso prácticamente le aseguraría ser uno de los mejores terceros.”

“Hay una posibilidad muy latente de que México sume siete puntos y aspire a clasificar en primera posición. Repito, todos los partidos se tienen que jugar, no hay rival sencillo ni mucho menos, tendrá que tener una buena actuación México, pero dentro de todos los escenarios posibles, le tocó el más favorable y más comparado con los otros anfitriones”, dijo Pepe.

Por primera vez en 23 ediciones de la Copa del Mundo, no existe ni un solo grupo de la muerte, pero sí hay sectores llamativos que tendrán enfrentamientos de alto calibre, así lo consideró del Bosque.

“En esta ocasión, como tal, no hay grupo de la muerte, hay grupos que están muy equilibrados como el de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el grupo L donde está Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá creo que puede ser muy interesante, así como el grupo F en donde está Países Bajos, Japón, Túnez, pero realmente un grupo de la muerte no podemos encontrar”, concluyó el experto.

MF